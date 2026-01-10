En nettoyant une plaie infectée, elle découvre qu'une... balle était logée dans sa jambe depuis 20 ans

En Inde, une femme blessée à la jambe a fait une découverte stupéfiante en nettoyant une plaie infectée.

Ce dimanche 4 janvier 2026, Kavita, une Indienne de 32 ans originaire de Faridabad, dans l’État de l’Haryana (nord de l’Inde), est tombée des nues en désinfectant une blessure au niveau de sa jambe, rapporte la presse locale.

Et pour cause, la jeune femme a prélevé un objet insolite dans son corps, dont elle ignorait l’existence.

Elle désinfecte sa plaie et découvre l’impensable

Ce jour-là, la principale concernée nettoyait une plaie infectée à la cuisse lorsqu’elle a soudainement retiré une… balle.

Aussi fou que cela puisse paraître, le projectile était logé dans sa jambe depuis 20 ans. Fait encore plus surprenant : la villageoise ne s’est jamais rendu compte de rien.

Cette dernière souffrait d’une infection à l’arrière de la cuisse droite depuis deux mois avant de faire cette curieuse découverte, souligne le Hindustan Times.

Selon Kavita, un furoncle s’est développé autour de cette zone. Le bouton a fini par éclater de lui-même, ce qui a permis à la balle de sortir.

« Ce qui est surprenant, c'est que la balle est sortie sans aucune intervention chirurgicale. Ma femme est maintenant en parfaite santé », a déclaré Pradeep Baisla, le mari de la jeune femme, à la chaîne ETV Bharat.

Peu après cette trouvaille étonnante, Kavita s’est souvenue qu'elle avait été blessée au même endroit sur la cuisse en 2005, à l’âge de douze ans.

Une blessure datant de l’enfance

À l’époque, elle était scolarisée dans une école située près d'un champ de tir des forces armées.

« Je vivais dans le village de Kota Khandewala à Tauru, Nuh, avant de me marier à Faridabad. J'ai étudié dans une école publique là-bas », a-t-elle déclaré.

Au sujet de sa blessure, elle a ajouté qu'elle passait un examen scolaire lorsqu'elle a soudainement ressenti une vive douleur à la cuisse.

« Les enseignants m'ont renvoyée chez moi, pensant que j'avais été accidentellement touchée par un morceau de pierre lancé par des élèves qui jouaient à proximité. Il s'avère que j'ai été touchée par une balle perdue tirée depuis le champ de tir ».

Sa famille avait alors bandé la plaie et celle-ci a fini par guérir, mais il y a deux mois, une infection est apparue.

« Même après avoir été soignée, la blessure ne guérissait pas. Cependant, après que la balle a été retirée, la douleur s’est atténuée », a-t-elle confié.

Le médecin qui s’est occupé de Kavita pense que la balle provient d’un fusil à chargement automatique. Celle-ci aurait perdu de la vitesse en frappant la cuisse, ce qui lui a permis d'atterrir dans le muscle sans endommager l'artère ou le nerf de la jeune femme.

« Mais la couche protectrice des tissus, formée autour de la balle comme mécanisme de défense du corps, s'est rompue, provoquant une infection », a-t-il indiqué.

Par chance, la victime devrait se rétablir complètement.