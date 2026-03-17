Nice : un adolescent de 13 ans tue sa mère à coups de marteau après une dispute

Durant le week-end, les policiers ont enquêté avant d’obtenir le fin mot de cette affaire qui a fait beaucoup de bruit dans les médias.

Une femme retrouvée morte à son domicile

Vendredi 13 mars, vers 20 heures, les secours ont reçu un appel. Au bout du fil, un adolescent leur a indiqué que sa mère a été violemment agressée dans leur appartement situé à l’est de Nice. Quand les secours et les policiers sont arrivés dans la cité Louis-Braille, ils ont dû enfoncer la porte de l’appartement pour pouvoir y entrer, selon Le Parisien.

À l’intérieur, ils ont découvert la mère de l’adolescent avec la boîte crânienne enfoncée au niveau d’un œil, ainsi que d’autres blessures. Selon des sources proches de l’enquête, le jeune homme de 13 ans était en état de choc à l’arrivée des secours.

Pourtant, il a raconté aux enquêteurs qu’un homme était responsable et qu’il avait pris la fuite. Malgré la présence des secours, la victime est décédée peu avant 21 heures.

L’adolescent avoue avoir tué sa mère

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Crédit photo : HJBC/ iStock

Une enquête pour homicide aggravé a ensuite été ouverte. Cependant, le témoignage de l’adolescent n'a pas convaincu les policiers. En plus, ces derniers ont retrouvé un marteau avec des traces de sang dans l’appartement. Devant ces incohérences, les policiers ont placé l’adolescent en garde à vue dans la soirée.

Il aura fallu attendre dimanche, en fin d’après-midi, pour avoir du nouveau. Le procureur de Nice, Damien Martinelli, a révélé que l’adolescent avait finalement avoué avoir tué sa mère. « Après avoir contesté être impliqué dans les faits, le jeune garçon reconnaissait être l’auteur des coups. » Le jeune homme a expliqué s’être disputé avec sa mère car celle-ci lui a reproché d’avoir consommé de l’alcool. C’est sur le coup de la colère que l’adolescent a saisi un marteau et porté plusieurs coups à la tête de la victime.

Selon une expertise psychiatrique, rien ne semble avoir altéré le comportement du jeune homme. Ce dernier a été placé en détention provisoire, tandis qu’une enquête pour meurtre sur ascendant a été ouverte.