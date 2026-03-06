Cette grande ville française a presque 100% de chances d'être touchée par un tsunami et doit se préparer à évacuer

En France, une ville de près de 350 000 habitants est menacée par les risques de tsunami. Pour protéger la population, elle doit se préparer à les évacuer dans un temps imparti.

Le changement climatique est là et en conséquence, les catastrophes naturelles sont de plus en plus présentes. Avec la hausse des températures, la fonte des glaces et la montée des eaux, les risques de tsunamis sont notamment plus élevés. Cet événement naturel est provoqué par des séismes et selon une étude parue l’année dernière, un tsunami a 100% de risques de toucher l’Europe dans les prochaines années.

“Les statistiques montrent que la probabilité d’une vague de tsunami de plus d’un mètre en Méditerranée dans les 30 prochaines années est proche de 100%”, a indiqué l’Unesco, en charge de la prévention de ce risque au niveau mondial, selon Ouest-France.

Crédit photo : iStock

Les zones situées sur la côte méditerranéenne sont principalement concernées par ce danger. C’est le cas d’une célèbre ville française de près de 350 000 habitants, qui doit se préparer à évacuer en cas d’alerte.

Une ville vulnérable

C’est ville n’est autre que Nice, sur la Côte d’Azur. Nice est très vulnérable face aux risques de tsunami. Comme on peut le lire dans The Conversation, elle a “une urbanisation dense, une forte attractivité touristique et des plages très fréquentées”. Pendant les périodes de forte fréquentation, plusieurs dizaines de milliers de personnes peuvent se trouver dans la zone à évacuer en cas d’alerte tsunami.

Crédit photo : iStock

En plus de cela, l’arrivée d’un tsunami est très rapide et les premières vagues peuvent survenir entre moins de 90 minutes, voire 10 minutes si le séisme est proche de la côte. Le seul moyen de se préparer à cette éventualité est d’évacuer rapidement les habitants.

Évacuer les habitants

Depuis juillet 2012, un système national d’alerte aux tsunamis a été créé en France. Il permet de détecter rapidement des séismes et de prévenir la population immédiatement. À Nice, une stratégie d’évacuation a été mise en place. En cas d’alerte, les habitants pourront suivre des itinéraires d’évacuation dédiés et se réfugier dans une centaine de sites prévus à cet effet.

La population niçoise est régulièrement informée sur les risques de tsunami. Des actions de sensibilisation et des exercices d’évacuation sont menés, pour le grand public comme dans les établissements scolaires, et une signalétique a été installée pour informer sur les bons comportements à adopter. Enfin, les habitants ont accès à une platorme où ils peuvent se renseigner sur les zones à évacuer et les itinéraires à emprunter en cas d’alerte.

Une catastrophe naturelle terrifiante à laquelle la ville de Nice est bien préparée.