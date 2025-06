Un avion d'Air India se crashe juste après son décollage avec 242 personnes à bord

En Inde, un avion s’est écrasé peu après son décollage dans une zone habitée de la ville d’Ahmedabad. 242 passagers étaient à bord à l’heure où les autorités évaluent les pertes humaines.

C'est une véritable catastrophe ! Ce jeudi 12 juin, le vol AI 171, en partance pour Londres, s’est écrasé peu après son décollage de l’aéroport d’Ahmedabad en Inde.

L’avion, un Boeing 787 de la compagnie Air India, devait rallier l’aéroport londonien de Gatwick, avec 230 passagers ainsi que 12 membres d’équipage à son bord. L'appareil s’est écrasé en dehors du périmètre de l’aéroport, au cœur d'une zone résidentielle. Si l'on ignore encore les raisons du crash, les médias locaux ont d'ores et déjà fait savoir que l'avion avait émis un message d'urgence, quelques instants avant le drame.

Selon les premiers détails révélés par la compagnie indienne, 169 Indiens, 53 Britanniques, 7 Portugais et 1 Canadien se trouvaient à bord.

Des images effroyables du crash

Les premières vidéos effroyables, diffusées sur les chaînes de télévision indiennes, montrent à quel point le crash a été violent. Sur ces images impressionnantes, on voit d'abord l'appareil survolant une zone résidentielle, à faible altitude. L'avion disparaît ensuite de l'écran avant que ne survienne une énorme explosion qui laisse échapper un gigantesque nuage de fumée noire, dans le ciel. Sur d'autres images, on aperçoit des pompiers en proie aux débris enflammés, non loin de bâtiments.

✈️🇮🇳 ALERTE - Un avion d'Air India à destination de Londres avec 242 PASSAGERS à son bord s'est écrasé peu après son décollage, près d'Ahmedabad, en Inde. (ANI) pic.twitter.com/db8FYtKUnE — Mediavenir (@Mediavenir) June 12, 2025

Aussitôt prévenu, le ministre indien de l'Aviation s'est dit « choqué et accablé » par le crash :

« Les secours sont mobilisés, et tous les efforts sont faits pour que les équipes médicales (...) soient envoyées rapidement sur le site »

Crédit photo : AP / Ajit Solanki

Pour le moment, le bilan officiel du nombre de victimes n'a pas encore été communiqué tandis que l’action Boeing a plongé de plus de 6%, à la bourse de Wall Street.

D'autres infos à venir.