Un bébé tombe d'une tour de 33 mètres, deux infirmières utilisent un manteau pour le rattraper

En Russie, un bébé a miraculeusement survécu à une chute vertigineuse, rattrapé de justesse par deux infirmières aux réflexes incroyables.

Un jeune enfant de 18 mois a échappé à une mort certaine en Russie.

Victime d’une chute d’un immeuble, il a été rattrapé in extremis par deux infirmières au sang-froid remarquable.

Les faits se sont produits fin février à Saint-Pétersbourg, selon les informations de The Sun, relayées par 20 Minutes.

Un manteau sauve le petit garçon

Comme le précisent nos confrères, les soignantes se trouvaient à proximité d’une tour résidentielle lorsqu’elles ont aperçu un petit garçon debout sur le rebord d’une fenêtre située au dernier étage.

Selon des témoins, le bambin tentait d’ouvrir la fenêtre depuis près de 20 minutes, en équilibre précaire, sans la surveillance d’un adulte.

Crédit Photo : East2west News

Parmi les personnes présentes se trouvait Sergey, 57 ans, qui passait par là lorsqu’il a entendu deux femmes crier sous le bâtiment : les infirmières Olga Artemyevaet Anna Kabashova.

« J’ai levé les yeux : l’enfant était déjà sur le rebord. J’ai compris qu’il fallait absolument le rattraper », se souvient-il.

Face à cette situation, le quinquagénaire a alerté les services d’urgence, tandis qu’Olga Artemyeva retirait son manteau pour réceptionner le tout-petit.

La suite après cette vidéo

L’homme a ensuite montré aux deux femmes où se placer et comment tendre le vêtement comme un trampoline. Quelques secondes plus tard, le garçonnet a basculé dans le vide. Il a atterri sur le pardessus, la neige amortissant sa chute de 33 mètres.

Crédit Photo : East2west News

« Nous avons agi par instinct »

Selon le tabloïd britannique, l’enfant était conscient et en pleurs après l’incident. Il a été conduit aux urgences, où son état a été jugé stable.

Interrogée par la presse locale, Anna Kabashova est revenue sur la scène, qui a failli virer au drame sans son intervention et celle de sa collègue.

« Nous avons agi par instinct. Nous ne savions pas comment nous comporter dans une telle situation », a-t-elle expliqué.

Avant d’ajouter :

« Nous avons vu le petit garçon commencer à escalader le rebord de la fenêtre comme s’il descendait d’un canapé, une jambe après l’autre, et nous avons compris que le pire était à venir ».

Crédit Photo : East2west News

De son côté, le manteau qui a sauvé la vie du petit garçon a fini en lambeaux. Sergey assure qu’il aurait été impossible de l’attraper à mains nues depuis une telle hauteur. Selon lui, même un drap se serait déchiré.

Une enquête ouverte

Comment une telle situation a pu se produire ? Une enquête a été ouverte pour répondre à cette question.

Selon les premiers éléments, les parents du garçon visitaient des voisins au moment des faits, tandis que son frère aîné de 18 ans jouait sur un ordinateur dans une autre pièce. L’adolescent n’a compris ce qui se passait qu’après avoir entendu des cris dans la rue.