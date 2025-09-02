Après son saut à l'élastique, elle se détache pour prendre un selfie... et tombe de 88 m sous les yeux de son fils

Par ·

Captures d'écran montrant la victime

Ce week-end, une femme Russe a tragiquement perdu la vie après avoir chuté d’une plateforme de saut à l’élastique alors qu’elle tentait de prendre un selfie. Un incident qui s’est déroulé sous les yeux de son fils.

La journée du samedi 30 août a pris une tournure dramatique pour une mère de famille russe.

Ce jour-là, cette quadragénaire célébrait son 45e anniversaire. Pour l’occasion, cette maman de deux enfants s’est offert un saut à l'élastique à Pavlovsk, une ville située près de Saint-Pétersbourg, rapporte le Daily Mail.

Une femme effectuant un saut à l'élastique Crédit Photo : iStock

Cette amatrice de sports extrêmes a effectué un saut réussi de 88 mètres de haut, détaille le média britannique.

Selon les informations du site, cette dernière a partagé une vidéo montrant son exploit aérien. Sur ces images, on peut entendre la femme crier de joie alors qu’elle entame la descente.

Capture d'écran montrant la victime avant son saut Crédit Photo : east2west news

Elle perd la vie après avoir voulu prendre un selfie

Quelques minutes plus tard, la sportive est remontée sur la tour pour prendre un selfie. Malheureusement, celle-ci a glissé avant de tomber dans le vide, sous les yeux de son fils de 23 ans venu l’accompagner.

« Sans cordes de sécurité, elle est remontée, a glissé et est tombée », détaille la chaîne de télévision Zvezda, gérée par le ministère russe de la Défense.

La victime a été déclarée morte sur place.

Capture d'écran montrant la victime avant son saut Crédit Photo : east2west news

« Dans des circonstances tragiques, Liza, sauteuse expérimentée et mère de deux enfants, est décédée. C’est une très grande tragédie pour nous », a indiqué la société qui exploite ce site de saut à l’élastique.

À la suite de cet incident, une enquête a été ouverte par les autorités russes. Les investigations permettront de mieux comprendre ce qu’il s’est passé. Celles-ci devront également déterminer si les  « organisateurs de l’attraction étaient en règle », a déclaré un porte-parole du parquet.

Source : Daily Mail
Suivez nous sur Google News
PARTICIPEZ À LA CONVERSATION
Russie

author-avatar

Au sujet de l'auteur :

Depuis 1 an et demi, je m’efforce de produire des articles de qualité tout en gardant ma touche d’humour. Mon domaine de prédilection ? Les histoires d’animaux qui se terminent en happy end. Je suis d’ailleurs incollable sur les races des chiens. Les sujets de société me passionnent et me permettent de perfectionner ma plume. J’affectionne aussi la rubrique « entertainment » car elle m’offre une parenthèse pailletée.

À lire aussi
Vagues du tsunami à Kamtchatka
Séisme en Russie : un promeneur inconscient filme le tsunami sans se rendre compte de sa terrible erreur
Avion de ligne russe
Un avion transportant 49 personnes disparaît des radars en Russie
Nina Kutina, ses deux filles, entourée par la police locale
Une Russe et ses deux filles retrouvées dans une grotte isolée en Inde, elles vivaient coupées du monde depuis plusieurs années
Immeuble à Moscou
Une dame de 80 ans miraculée après être tombée du 6ème étage sur le toit d'une voiture, la vidéo est spectaculaire
Razif Nurgaliev en train de regarder du contenu X
Un enseignant de 63 ans diffuse par erreur du porno à ses jeunes élèves, les parents sont furieux