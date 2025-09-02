Après son saut à l'élastique, elle se détache pour prendre un selfie... et tombe de 88 m sous les yeux de son fils

Ce week-end, une femme Russe a tragiquement perdu la vie après avoir chuté d’une plateforme de saut à l’élastique alors qu’elle tentait de prendre un selfie. Un incident qui s’est déroulé sous les yeux de son fils.

La journée du samedi 30 août a pris une tournure dramatique pour une mère de famille russe.

Ce jour-là, cette quadragénaire célébrait son 45e anniversaire. Pour l’occasion, cette maman de deux enfants s’est offert un saut à l'élastique à Pavlovsk, une ville située près de Saint-Pétersbourg, rapporte le Daily Mail.

Crédit Photo : iStock

Cette amatrice de sports extrêmes a effectué un saut réussi de 88 mètres de haut, détaille le média britannique.

Selon les informations du site, cette dernière a partagé une vidéo montrant son exploit aérien. Sur ces images, on peut entendre la femme crier de joie alors qu’elle entame la descente.

Crédit Photo : east2west news

Elle perd la vie après avoir voulu prendre un selfie

Quelques minutes plus tard, la sportive est remontée sur la tour pour prendre un selfie. Malheureusement, celle-ci a glissé avant de tomber dans le vide, sous les yeux de son fils de 23 ans venu l’accompagner.

« Sans cordes de sécurité, elle est remontée, a glissé et est tombée », détaille la chaîne de télévision Zvezda, gérée par le ministère russe de la Défense.

La victime a été déclarée morte sur place.

Crédit Photo : east2west news

« Dans des circonstances tragiques, Liza, sauteuse expérimentée et mère de deux enfants, est décédée. C’est une très grande tragédie pour nous », a indiqué la société qui exploite ce site de saut à l’élastique.

À la suite de cet incident, une enquête a été ouverte par les autorités russes. Les investigations permettront de mieux comprendre ce qu’il s’est passé. Celles-ci devront également déterminer si les « organisateurs de l’attraction étaient en règle », a déclaré un porte-parole du parquet.