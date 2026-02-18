En phase terminale d’un cancer, une Américaine a épousé son compagnon dans la salle d’attente d’un hôpital, alors qu'ils étaient entourés de leurs proches. Une cérémonie émouvante, organisée par le personnel, qui restera gravée dans les mémoires.

Une histoire aussi belle que déchirante.

Après avoir épousé son mari Damon lors d’un mariage civil au tribunal, Mandy Lambert rêvait de célébrer leur union avec une véritable cérémonie, réunissant amis et famille.

Mais tout ne s’est pas passé comme prévu…

L’hôpital réserve une belle surprise au couple

Le couple a en effet dû mettre de côté les festivités lorsque Mandy a été admise en décembre dernier au St. Mary’s Regional Hospital d’Intermountain Health, un hôpital situé dans le Colorado.

La patiente a été hospitalisée en raison d’un cancer du rein de stade 4, accompagné de métastases osseuses. Malheureusement, il ne lui restait plus que très peu de temps à vivre.

Une équipe de soignants, composée d’une mère et de sa fille, a alors décidé d’organiser une cérémonie après avoir appris la situation de Mandy, afin qu’elle puisse réaliser son rêve.

« Les soignantes Berenice Aguirre-Acosta et Ailis Yanez ont immédiatement proposé leur aide, et d’autres membres du personnel ont suivi leur exemple », explique la clinique dans un communiqué.

Avant d’ajouter :

« La nouvelle s’est rapidement répandue, et le personnel soignant de tout le service s’est mobilisé pour organiser un mariage qui offrirait au couple un souvenir précieux en ces moments difficiles ».

Une cérémonie émouvante

Mandy et Damon se sont dit oui pour la deuxième fois dans la salle d’attente de l’hôpital, décorée pour l’occasion. Le couple a échangé ses vœux devant son entourage et le personnel hospitalier. Un moment décrit comme « magnifique » et « émouvant» .

Pendant l’évènement, la mariée a raconté comment son partenaire l’avait soutenue tout au long de son combat contre la maladie.

« Depuis que je suis tombée malade, il est resté à mes côtés — il n’est jamais parti . Je ne connais personne d’autre qui resterait un mois dans un hôpital sans jamais s’éloigner », a-t-elle déclaré.

Après cette célébration, les soignants présents ont confié que ce moment leur rappelait pourquoi ils exercent leur métier.

« C’est pour ce genre de moments que nous avons choisi de travailler dans le domaine de la santé, pour prendre soin de la personne - pas seulement du diagnostic. Participer à des instants comme celui-ci est un véritable honneur », a confié Daniell Lovett, responsable infirmier.

Mandy est décédée « peu de temps après » la cérémonie. Elle laisse derrière elle « des souvenirs de résilience, d’humour et une capacité remarquable à trouver la joie malgré les épreuves », indique le communiqué de presse.