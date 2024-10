« Il ne faut pas en faire tout un plat » : un enfant de 4 ans tire sur son père avec son fusil de chasse

Un dramatique accident a eu lieu près de Clermont-Ferrand. En sortie avec son père, un enfant de 4 ans lui a accidentellement tiré dessus avec un fusil de chasse.

Dimanche 29 septembre, un chasseur a décidé d’emmener son fils de 4 ans avec lui pour s’adonner à son activité favorite. Cependant, il a rencontré d’autres chasseurs qu’il connaissait à Cournon-d’Auvergne, près de Clermont-Ferrand. Ils se sont arrêtés pour discuter et c’est à ce moment-là que le drame s’est produit.

Crédit photo : iStock

L’enfant a touché son père à la cheville. L’homme a immédiatement été transporté au CHU de Clermont-Ferrand et risque l’amputation du pied. De son côté, le petit garçon a été pris en charge par une unité pédopsychiatrique.

Dominique Busson, président de la Fédération départementale des chasseurs du Puy-de-Dôme, a souhaité réagir à l’événement.

“L’accident a eu lieu lors d’un rassemblement de quelques chasseurs. Un coup est parti à cause d’un fusil non déchargé. Il ne faut pas en faire tout un plat non plus. Il y a des consignes de sécurité élémentaires : quand on rencontre quelqu’un, le fusil doit être déchargé. C’est une erreur humaine que l’on ne peut que déplorer. En présence d’enfant ou pas, la vigilance doit être constante. Les parents sont irresponsables d’emmener un enfant de 4 ans”, a-t-il asséné.