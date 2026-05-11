Un enfant de 7 ans, qui jouait dans un château gonflable, meurt projeté par une tornade

Une enquête est en cours afin de déterminer les circonstances exactes du drame ayant causé le décès d’un enfant emporté dans un château gonflable par une tornade.

Cela aurait dû être un week-end de festivités mais la journée s’est transformée en drame. Samedi 9 mai, de nombreuses personnes étaient présentes à Hamme, en Flandre-Orientale (Belgique), pour un tournoi de football U10.

Plusieurs animations pour enfants étaient installées en marge de ces matchs de la Youth Cup. Parmi ces animations, un château gonflable pour enfants. Cependant, une tornade a frappé la région, emportant au même moment la structure gonflable, a indiqué le média local Het Laatste Nieuws (HLN).

Une enquête ouverte après le drame de Hamme

Crédit photo : Jason Weingart/ iStock

La suite après cette vidéo

Selon les informations dévoilées, plusieurs enfants jouaient dans l'attraction au moment où la tornade a frappé, les propulsant violemment au sol. La présence sur place des secours a permis une intervention rapide alors que des premiers soins avaient été prodigués par des parents.

Trois enfants ont été blessés et s’en sont sortis. En revanche, le bilan s’est alourdi lorsqu’un petit garçon, Jean, âgé de 7 ans, s’est retrouvé violemment projeté contre une barrière. Gravement blessé, le petit garçon a été ranimé à plusieurs reprises durant le trajet qui le menait aux urgences. Hélas, il est malheureusement décédé de ses blessures à l’hôpital universitaire de Gand, plus tard dans la soirée.

D’après le média local, Jean accompagnait son frère Louis qui défendait les couleurs de Wambeek-Ternat sur le terrain. Après le choc de ce décès, le parquet de Hamme a ouvert une enquête pour déterminer « les circonstances exactes de l’accident » qui « ne sont pas encore claires. »

Une cellule psychologique a été mise en place tandis qu’une minute de silence a été respectée durant les matchs disputés le reste du week-end.