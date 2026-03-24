Du faux sang est projeté sur les spectateurs durant la projection du film d'horreur Wedding Nightmare 2

Durant la projection du film d’horreur Wedding Nightmare 2, les spectateurs aussi ont dû mettre la main à la pâte. Ils ont suivi l’histoire comme s'ils étaient dans le film.

Réinventer la façon de regarder des films au cinéma

Les studios rivalisent d’ingéniosité pour faire la promotion de leurs films. La dernier coup marketing de génie en date est celui de Wedding Nightmare : Deuxième partie (titre original : Ready or Not 2 : Here I Come). Le film d’horreur revient pour un second opus sept ans après le succès du premier. Et comme faire frissonner les spectateurs ne suffit plus, le studio Searchlight Pictures a lancé une opération très réussie.

Lors de l’avant-première du film à Los Angeles le 17 mars dernier, les spectateurs ont reçu un poncho en plastique avant d’entrer dans la salle. Si beaucoup d’entre eux se sont demandés à quoi il pouvait bien servir, d’autres ont eu une petite idée.

Une opération immersive qui a séduit le public

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Les spectateurs ont dû être ravis de porter le poncho durant la projection du film. En effet, à chaque scène sanglante de Wedding Nightmare 2, un dispositif installé projetait du faux sang sur le public. Et mieux valait porter le poncho au vu de la quantité d’hémoglobine déversée.

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Après la surprise, rires, cris et joies ont succédé chez les spectateurs. Preuve que l’opération a fonctionné. De cette façon, le public présent ce jour-là a participé, à sa manière, à l'histoire. C’est une bonne occasion pour lui de s’investir encore un peu plus dans un film à l’heure où on déplore une baisse importante de la fréquentation des cinémas.

Things got messy at tonight’s READY OR NOT 2 screening.



Experience it only in theaters this Friday. pic.twitter.com/DpbT3jmnpu — Searchlight Pictures (@searchlightpics) March 17, 2026

Au même titre que la 4DX, l’opération de Searchlight Pictures offre une nouvelle expérience immersive qui ne lésine pas sur les moyens. Bien évidemment, les réactions du public ont été filmées avant d’être relayées sur les réseaux sociaux où elles ont fait beaucoup parler. De quoi donner envie aux internautes d’aller voir le film ? Rappelons toutefois que cette opération était spéciale et que les cinémas du monde entier n’ont pas vocation à faire de même. Mais au moins, vous resterez au sec durant les scènes gore au cinéma.

Rendez-vous le 8 avril prochain pour frissonner devant ce film.