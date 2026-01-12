Il meurt à 34 ans dans un terrible crash d'avion, un mois après avoir... prédit cet accident dans un rêve prémonitoire

Alors que sa pire crainte était de mourir dans un crash d’avion, le chanteur colombien Yeison Jimenez a perdu la vie dans un accident aérien ce week-end.

Un rêve prémonitoire funeste.

Yeison Jimenez, un chanteur colombien âgé de 34 ans, est décédé ce samedi 10 janvier dans un crash d’avion de tourisme, non loin de l’aéroport de Paipa en Colombie. Sa mort est d’autant plus tragique que l’artiste avait à maintes reprises rêvé de son décès dans ces conditions.

Crédit Photo : Billboard

C’est son équipe qui a annoncé la triste nouvelle sur le réseau social Instagram ce dimanche 11 janvier :

« Aujourd’hui, nous disons adieu non seulement à un artiste, mais aussi à un fils, un frère, un ami, un être humain plein de rêves et de courage, qui a transformé son histoire en source d’espoir pour des milliers de personnes », a écrit son entourage.

Crédit Photo : Yeison Jimenez / Instragram

Aucun survivant

La star colombienne se trouvait à bord de l’appareil avec trois collaborateurs, ainsi que deux membres d’équipage. Tous ont perdu la vie dans ce terrible accident survenu dans le centre du pays.

« Il n’y a pas de survivants », a déclaré à Caracol Radio le colonel Alvaro Bello, de la direction de l’Aviation civile colombienne.

Selon les médias locaux, l’engin aérien a pris feu peu après le décollage à destination de Medellin (nord-ouest de la Colombie), où le chanteur était censé se produire, selon le ministère des Transports.

Des vidéos circulant sur les réseaux sociaux ont montré l’avion privé en grande difficulté et incapable de s’élever dans les airs. On le voit s’écraser à grande vitesse dans un pré en bout de piste, avant de s’enflammer.

Le chanteur avait prédit sa propre mort

Aussi fou que cela puisse paraître, l’interprète des chansons Aventurero ou Ya no mi amor avait prédit sa propre mort. Il avait évoqué sa pire crainte à plusieurs reprises dans les médias.

« J’ai rêvé trois fois que nous allions avoir un accident d’avion et que je devais dire au pilote de faire demi-tour », avait confié en mai 2024 le trentenaire dans le podcast intitulé Los Hombres Sí Lloran.

Avant d’ajouter :

« À son arrivée, il me disait "Chef, heureusement que vous me l'avez dit, car il y a eu un problème, mais je l'ai déjà réglé"».

Crédit Photo : Yeison Jimenez / Instragram

Fin décembre 2025, Yeison Jimenez est revenu sur cette prédiction glaçante sur la chaîne Caracol Televisión.

« Dans l’un des rêves, je me suis vu mourir et je voyais qu’on parlait de nous aux informations ». (Yeison Jimenez)

Ces cauchemars ont eu de lourdes conséquences sur sa santé mentale. Le chanteur souffrait en effet d’anxiété et de dépression.

Yeison Jimenez était une véritable star en Colombie. Ce dernier cumulait des millions d’écoutes sur les plateformes de streaming musical. Il laisse derrière lui son épouse et leurs trois enfants.

Crédit Photo : Yeison Jimenez / Instragram