9 adolescents attirent un jeune de 16 ans dans un piège pour le tuer... et le filment alors qu'il agonise

Trey Dean Wright

La victime a été attirée dans un coin reculé de la ville où l’attendait un groupe d’adolescents. L’un d’eux a ouvert le feu tandis que ses camarades ont filmé la scène.

Les policiers américains ont arrêté neuf adolescents après le meurtre d’une jeune homme de 16 ans. Les faits se sont déroulés le 24 juin dernier à Florence County, en Caroline du Sud. Trey Dean Wright a été abattu dans une zone rurale de la ville. Selon la police, l’adolescent aurait été tué après une dispute « à propos d'une fille ».

Les faits sont d’autant plus inquiétants puisque les enquêteurs pensent que Trey a été attiré dans un endroit reculé par sa petite amie, Gianna Kistenmacher, âgée de 17 ans. Ce coup monté avait pour but de confronter le jeune homme à une bande d’adolescents.

D’après les forces de l’ordre, tout aurait commencé par des altercations verbales. Puis, l’un des adolescents, Devan Raper, 19 ans, aurait tiré plusieurs coups de feu sur Trey après avoir guetté son arrivée.

Les auteurs du guet-apens interpellés et placés en détention

Photos des adolescents complices du meurtre de Trey Dean WrightCrédit photo : ABC 15

Le meurtre de Trey a été filmé par le groupe d’ados. Pire, ils ont continué de filmer alors que le jeune homme agonisait dans la rue. Malgré l’intervention des policiers dans la soirée, Trey a succombé à ses blessures à l’hôpital le lendemain.

La police a déclaré aux médias avoir découvert Trey « allongé sur la chaussée avec de multiples blessures par balle ». C’est pourquoi elle a ouvert une enquête pour meurtre. Ainsi, le 25 juin, Devan Raper a été arrêté et accusé de meurtre et « possession d'une arme lors d'un crime violent ».

Petit à petit, les policiers sont parvenus à réunir le reste du groupe après avoir visionné les images du meurtre. La petite amie de Trey, Gianna Kistenmacher, a été accusée de complicité de meurtre. Les enquêteurs affirment qu’elle « savait que Raper était armé et qu'il y aurait une confrontation violente, susceptible d'entraîner la mort, sur la base des déclarations faites en sa présence », a raconté le shérif TJ Joyce à WBTW News 13.

Photo de Devan RaperDevan Raper. Crédit photo : Bureau du shérif de Florence County

Alors que l’assassin de Trey est en prison, les médias rapportent que Gianna Kistenmacher a été libérée sous caution et placée en détention à domicile. Sept autres adolescents ont été accusés de « complot de meurtre ».

La mère de Trey, Ashley Lindsey, est dévastée. Elle a néanmoins promis qu’elle se battrait pour que « justice soit faite ». Une cagnotte a été ouverte pour subvenir aux coûts financiers des funérailles du jeune homme.

