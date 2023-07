Une femme transgenre remporte le concours Miss Pays-Bas et représentera son pays à Miss Univers

Ce samedi 8 juillet, un mannequin transgenre a remporté l’édition 20023 de Miss Pays-Bas. Une première dans le pays. La nouvelle reine de beauté représentera sa nation aux élections de Miss Univers.

Crédit Photo : Shutterstock / Sipa

Du haut de ses 22 ans, Rikkie Kolle, un mannequin transgenre, a été élue Miss Pays-Bas samedi 8 juillet à Leusden, dans la province d’Utrecht. Une première depuis la création du concours.

«Je l’ai fait !!! C’est irréel, mais je peux m’appeler Miss Pays-Bas 2023. Je suis si fière (…) Je n’ai pas les mots pour décrire mon bonheur. Je suis si fière de rendre ma communauté fière et de montrer que c’est possible», a écrit la jeune femme sur page Instagram.

Avant d’ajouter : «Oui, je suis trans et je veux partager mon histoire. Mais je suis aussi Rikkie et c’est ce qui compte pour moi».

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Rikkie Valerie Kollé (@rikkievaleriekolle)

Tout au long de la compétition, la finaliste a utilisé ses différents réseaux sociaux pour promouvoir une vision plus inclusive du concours et encourager toutes les jeunes femmes et les homosexuels.

De son côté, le jury a souligné «la forte histoire» et la «mission claire» de la lauréate: «Son histoire est solide comme un roc et sa mission est claire (…) Rikkie a rayonné tout au long du concours et a également réalisé la plus grande progression en cours de route», peut-on lire sur le site de Miss Pays-Bas.

Crédit Photo : Rikkie Kolle / Instagram

Crédit Photo : Rikkie Kolle / Instagram

En route pour le concours Miss Univers

La nouvelle reine de beauté va conserver sa couronne pendant un an. Mais ce n’est pas tout ! Elle représentera aussi son pays aux élections de Miss Univers, qui se déroulera au mois de décembre prochain au Salvador.

Elle deviendra ainsi la deuxième femme transgenre à y participer, après l’Espagnole Angela Ponce en 2018.

Crédit Photo : Rikkie Kolle / Instagram

Rikkie Kolle n’est pas un visage inconnu au Pays-Bas. En effet, cette dernière a participé à l’émission Holland’s next top model en 2018. À l’époque, elle était la deuxième femme transgenre à participer à ce concours télévisé.