Un papa tue le harceleur de sa fille de 13 ans qui tentait de pénétrer dans leur maison

Aux États-Unis, une jeune fille de 13 ans active sur TikTok a été harcelée par un adolescent de 18 ans. Face à la menace grandissante, son père l’a défendue en tuant son harceleur.

S’exposer sur les réseaux sociaux n’est pas sans danger, surtout lorsque l’on est jeune. Malheureusement, Ava Majury l’a bien compris. À 13 ans, quand elle a atteint l’âge légal pour s’inscrire sur les réseaux sociaux, elle s’est créé un compte sur TikTok où elle a commencé à publier des vidéos de danse et de chansons en playback.

Crédit photo : @ava.majury / Instagram

Rapidement, la jeune fille a atteint plus d’un million d’abonnés, mais tous ses followers n’étaient pas bienveillants. Alors qu’elle n’avait que 13 ans, elle a été harcelée par un garçon de 18 ans nommé Eric Rohan Justin.

Des messages inquiétants

Tout a commencé lorsque Eric lui a envoyé des messages, auxquels elle a répondu. Cependant, le jeune homme est rapidement entré dans sa vie puisqu’il a réussi à contacter ses camarades de classe et leur a offert de l’argent contre des photos d’Ava. Cette dernière a immédiatement arrêté de parler aux personnes qui avaient accepté.

Crédit photo : @ava.majury / Instagram

Cependant, elle a vu là une façon de gagner de l’argent. Elle a demandé la permission à ses parents de vendre des selfies à Eric Rohan Justin.

“Je n’envoyais pas mon corps ou quoi que ce soit. Juste des images de mon visage parce que je supposais que c’est pourquoi il payait. Tout mon contenu vient de mon joli sourire”, a-t-elle confié au New York Times.

Il se rend à son domicile

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Par la suite, les choses se sont envenimées puisque l’envoi de photos a accentué l’obsession d’Eric qui a commencé à lui demander des images de ses pieds et de ses fesses. Ava a alors coupé tout contact avec lui, mais Eric lui envoyait des messages chaque jour lui demandant de le débloquer des réseaux.

Le père d’Ava, Rob, qui était un ancien lieutenant de police, a pris les choses en main. Comme cette mère qui a kidnappé le harceleur de son fils autiste, il a décidé d'agir et a envoyé un message à Eric en lui demandant d’arrêter de parler à sa fille. Ce dernier n’a malheureusement pas écouté et a réussi une nouvelle fois à entrer avec les camarades d’école d’Ava pour trouver son adresse.

Crédit photo : Viral Mass 02 / Facebook

Eric est alors allé directement au domicile d’Ava, avec une arme. Il a tiré un premier coup de feu dans la maison familiale.

“Tout ce dont je me souviens, c’est du son que j’ai entendu, j’ai senti ça dans ma poitrine, quand j’ai levé les yeux, il y avait un trou dans ma porte”, a confié Ava, selon des propos rapportés par Paris Match.

Sa mère a appelé les secours et son père a essayé de poursuivre Eric, mais est tombé et l’adolescent s’est échappé. En attendant l’arrivée de la police, le père de famille est allé chercher son arme. Cependant, Eric est revenu avant l’arrivée des secours et a menacé la famille. N’ayant pas d’autre choix pour défendre ses proches, Rob lui a tiré dessus et l’a tué.

Les policiers ont ensuite mené une enquête sur Eric et ont trouvé des centaines de photos d’Ava dans son téléphone. Bien que cette expérience ait été traumatisante pour la jeune fille, elle est toujours active sur les réseaux sociaux et estime qu’elle ne veut pas “qu’un fou l’empêche de faire ce qu’elle aime”.