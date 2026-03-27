« Il était terrifié » : une mère kidnappe le harceleur de son fils autiste de 11 ans et le force à s'excuser

Aux Etats-Unis, une mère de famille est accusée d’avoir kidnappé un enfant de 11 ans, qu’elle avait identifié comme le harceleur de son fils.

Que ne ferait pas un parent pour protéger son enfant ? Donner une bonne leçon à celles et ceux qui lui feraient du mal ? Certes, mais il existe des limites légales qu’un individu ne peut pas se permettre de franchir.

Telle est l’histoire assez folle de Shannon Tufuga, une mère de famille américaine âgée de 40 ans originaire de l’Utah, qui a décidé d’agir afin de faire cesser le harcèlement que subissait son fils, âgé de 11 ans. Le lundi 23 mars, elle a été inculpée d’enlèvement d’enfant et de maltraitance aggravée d’enfant, comme le rapporte NBC News.

D’après la plainte, les faits se sont déroulés le 17 septembre 2025. La quadragénaire « circulait en voiture » à la recherche du garçon de 11 ans, « car elle souhaitait le confronter au sujet du harcèlement qu’il infligeait à son enfant ». Elle l’a retrouvé alors qu’il circulait à vélo.

Crédit photo : Shannon Tufuga

Selon le rapport, elle a alors « garé son véhicule devant son vélo et l’a forcé à monter dans sa voiture ».

Elle l’aurait ensuite conduit jusqu’à son domicile, sans l’autorisation de ses parents, et l’aurait forcé à présenter des excuses à son fils.

Un petit garçon “terrifié”

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Toujours d’après la plainte, elle aurait également menacé le garçon de se faire « tabasser » par son mari, et lui aurait dit qu’il avait « de la chance » qu’elle ne lui ait pas roulé dessus lorsqu’elle l’a retrouvé sur son vélo.

Le rapport précise que ces faits ont causé une « grave détresse émotionnelle » et une « forte anxiété » chez le garçon de 11 ans, qui a « considérablement » modifié ses habitudes quotidiennes.

« Quand il est rentré à la maison, il pouvait à peine parler. Il était terrifié. Il n’est même pas retourné chercher son vélo, car il n’arrivait pas à le maîtriser ».

Crédit photo : NBC News

Shannon Tufuga a été arrêtée et inculpée d’enlèvement et de maltraitance aggravée sur mineur. Des faits considérés comme des crimes graves par la justice de l’Utah.

Initialement classées comme des crimes du premier degré, les charges ont finalement été requalifiées en crimes du deuxième degré par les procureurs, estimant que cette décision était "dans l’intérêt de la justice". Selon la loi de l’État, une personne poursuivie pour un crime au deuxième degré pourrait être punie d’une peine d’emprisonnement de 1 à 15 ans, d’une amende de 10 000 dollars ou des deux.