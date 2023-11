Malgré l'interdiction, 71% des enfants de moins de 13 ans sont déjà sur les réseaux sociaux et voici ce qu'ils font

En France, les réseaux sociaux sont interdits aux internautes de moins de 13 ans. Ce qui n’empêche évidemment pas cette tranche d’âge d’utiliser en nombre les médias numériques. Mais que font-ils exactement sur le net ?

Même si cela constitue une infraction aux conditions d’utilisation des réseaux sociaux, de nombreux enfants de moins de 13 ans possèdent des comptes sur les applications sociales. Il faut dire que les sanctions contre cette pratique sont rares. C’est peut-être pour cela qu’ils sont 71% d’entre eux à utiliser régulièrement un réseau social, selon l’étude Born Social 2023.

Un chiffre conséquent qui peut inquiéter alors que les réseaux sociaux peuvent être sources de danger, tant au niveau du harcèlement que pour la violation de leurs données personnelles.

Il faut également rappeler que 83% des enfants de 12 ans possèdent un téléphone portable. Ainsi, ils sont de plus en plus connectés de plus en plus jeunes. Et avec un téléphone entre les mains, difficile pour eux d’éviter les sacro-saints réseaux sociaux qui leur font de l'œil.

Youtube est le grand gagnant chez les enfants de moins de 13 ans

Lorsqu’ils sont connectés, les enfants de moins de 13 ans sont surtout sur YouTube. La plateforme de streaming vidéo gratuite arrive en tête des réseaux sociaux préférés des enfants. Ils rejoignent ainsi les plus grands dont c’est également le site favori.

Sur la plateforme, les Youtubeurs comme Michou ou encore MrBeast - dont les vidéos oscillent entre les jeux vidéo et les défis en tous genres - attirent en nombre les jeunes. Ils sont l’une des raisons principales pour lesquelles les moins de 13 ans passent autant de temps sur le net.

Malgré tout, un enfant sur quatre reconnaît être trop scotché à son smartphone alors que le nombre d’enfants de moins de 13 ans souhaitant pouvoir passer plus de temps devant son écran ne fait qu’augmenter : plus quatorze points depuis 2022.

Dans cette étude, on note également une décroissance de l’utilisation de certains réseaux sociaux comme Snapchat, Instagram, TikTok et Whatsapp par rapport à l’année dernière. BeReal est la seule plateforme à voir ses chiffres augmenter sur les 11-12 ans avec 5% d’inscrits dans cette tranche d’âge.