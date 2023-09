Un père et sa fille parcourent 2 156 km en vélo pour dessiner un coeur gigantesque sur la France avec leur GPS

En août, un père et sa fille de 16 ans ont parcouru 2 156 km en tandem pour dessiner un cœur géant sur la France grâce au traceur GPS de leur vélo. Un défi personnel mais aussi un trajet pour la bonne cause.

Le GPS drawing est une activité de plus en plus populaire qui consiste à parcourir un trajet qui formera un dessin sur le GPS. Frédéric de Lanouvelle et sa fille Mathilde ont décidé de relever le défi en parcourant 2 156 km en tandem à travers la France. L’objectif : dessiner un énorme cœur sur le pays avec leur GPS.

“J’aime dépasser mes limites et j’essaie de transmettre ça à mes filles. Mathilde est ma deuxième, j’avais déjà emmené sa sœur aînée il y a un an et demi faire le Marathon des Sables, elle avait 16 ans. Pour moi, c’est un outil pour cimenter notre relation qui est extraordinaire”, a confié Frédéric de Lanouvelle, le cycliste.

Ils dessinent un cœur sur la France

Le défi, baptisé “Un cœur gros comme ça”, a finalement été réalisé. Cet été, Frédéric et Mathilde sont partis en tandem pour dessiner un gigantesque cœur sur la France avec le traceur GPS de leur vélo. Ils ont parcouru 15 étapes de 150 km chacune à travers 26 départements de France. Les deux cyclistes sont partis de Lyon le 16 août dernier et sont passés par Auxerre, Bourges, Le Mans, Angers, Niort et Albi avant de rentrer à Lyon le 31 août.

Le défi "Un cœur gros comme ça !!" se termine avec succès. Une aventure incroyable partagée avec ma fille qui, je l'espère, en retirera les meilleurs fruits.

Envoi des éléments au Guinness Book pour validation du plus grand dessin GPS à vélo et en équipe à venir. ? pic.twitter.com/PF7Sm6qKMP — Fred de Lanouvelle (@fdelanouvelle) August 31, 2023

Actuellement, Frédéric est fier d’avoir réalisé cet exploit et il attend la validation du Guinness Book pour battre officiellement le record du plus grand dessin GPS à vélo.

“J’avais tracé ce cœur sur une carte de France il y a un an, un an et demi, pour un projet qui n’avait pas pu se réaliser. J’ai vu qu’il y avait un record à battre, il y avait des Français qui avaient réalisé le plus grand dessin GPS à vélo en équipe, ils avaient fait un dinosaure de 1 025 km. Je me suis dit : “J’ai mon coeur, j’ai le dessin, il faut que je fasse ça en tandem avec Mathilde”, a confié Frédéric.

Un trajet pour la bonne cause

En plus de réaliser un exploit personnel, Frédéric et Mathilde ont fait ce trajet pour la bonne cause. Ils ont récolté un peu plus de 23 000 euros via une cagnotte en ligne créée pour les soutenir dans leur périple. L’argent sera reversé à l’association Mécénat Chirurgie Cardiaque qui prend en charge les opérations d’enfants atteints de malformations cardiaques.

14eme étape du défi "Un cœur gros comme ça !!". Nous sommes à Mende après avoir traverser le Larzac et les Gorges du Tarn. C'était costaud. Il reste 250km pour terminer ce cœur. Nous espérons arriver a Lyon jeudi. @mecenatcardiaqu pic.twitter.com/L3BRjQYzMd — Fred de Lanouvelle (@fdelanouvelle) August 29, 2023

“Ces enfants sont accueillis en France dans des familles et repartent chez eux après l’opération. C’est une association qui a déjà sauvé des milliers d’enfants. Le coût moyen de prise en charge pour un enfant est de 12 000 euros, on aimerait bien atteindre au moins 24 000 euros de collecte pour prendre en charge deux enfants”, a expliqué Frédéric.

La cagnotte fermera dans 10 jours, il est donc encore tant de faire un don pour permettre à des enfants d’être soignés, tout en soutenant l’aventure de Frédéric et Mathilde.