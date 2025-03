Un pompier révèle le geste déchirant des chiens de Gene Hackman quand ils sont arrivés à son domicile

Le 26 février dernier, les pompiers de Santa Fe découvraient les corps sans vie de Gene Hackman et sa femme Besty Arakawa. Un drame qu’ils ont découvert, alertés par les chiens du couple.

Les circonstances de la mort de Gene Hackman et de Betsy Arakawa n’ont pas fini de nous émouvoir. Le vendredi 7 mars, on apprenait notamment le terrible contexte dans lequel l’acteur oscarisé a rendu son dernier souffle. S’ils ont été retrouvés le 26 février, cela faisait déjà plus d’une semaine que le couple était décédé.

Pire encore, Betsy Arakawa, qui aurait succombé à un virus, serait décédée une semaine avant Gene Hackman, soit le 11 février. Atteint de la maladie d’Alzheimer, l’acteur aurait vécu sept jours sans réaliser que son épouse avait perdu la vie. Par ailleurs, l’un des chiens du couple nommé Zinna a également été retrouvé sans vie.

Crédit photo :LAYNE MURDOCH/NBAE / Getty Images/AFP

Dans ce drame familial, il ne reste que deux survivants : les chiens Bear et Nikita. Auprès de USA Today, le chef des pompiers de Santa Fe, Bryan Moya, a expliqué comment les deux chiens les avaient conduits jusqu’au corps de Gene Hackman.

Le chien décédé venait de subir une opération

Après avoir trouvé la pianiste et le troisième chien du couple morts et alors qu’ils cherchaient Gene Hackman dans l’immense propriété, l’un des deux chiens survivants n’arrêtait pas de courir vers eux, d’aboyer et de s’enfuir dans une autre direction. Au début, les ambulanciers ont cru que le chien voulait jouer, puis ils ont compris qu'il leur demandait de les suivre.

“Ils ont compris que le chien essayait de dire : “Hé, viens ici ! Viens ici !”

Le chien les a alors conduits dans le vestibule situé au fond de la maison, à côté de la cuisine, et s’est allongé à côté du corps sans vie de son propriétaire, Gene Hackman.

Crédit photo : SW German Shepherd Rescue

Auprès de nos confrères, le vétérinaire qui s’est toujours occupé de Zinna, Bear et Nikita a décrit Betsy Arakawa comme une femme « dévouée à ses chiens ». Elle a, en outre, expliqué que c’était elle qui avait demandé à la pianiste de garder Zinna, l’australian kelpie retrouvé sans vie dans un placard, en cage.

L’animal venait de subir une « opération chirurgicale majeure » et cet enfermement devait « l’empêcher de courir partout et d’annuler les effets de l’opération ». Le chien est malheureusement mort de déshydratation et de famine, et ce, alors que la vétérinaire avait essayé d’appeler Betsy Arakawa à plusieurs reprises parce qu’elle n’était pas venue chercher son traitement, ce qui était un fait inhabituel. Les deux autres chiens pouvaient, eux, faire des allers-retours entre le jardin et la maison librement.