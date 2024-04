Un séisme, le plus puissant depuis 25 ans, a frappé Taïwan et fait plus de 700 blessés, des images apocalyptiques

Très tôt dans la matinée, Taïwan, le petit État insulaire d’Asie a été frappé par un tremblement de terre qui a ensuite été suivi de plusieurs répliques.

Le séisme s’est produit peu avant 8 heures du matin, heure locale. Son épicentre a été détecté en mer à faible profondeur, au large des côtes Est de Taïwan. Selon les différentes agences japonaise, américaine et taïwanaise, la magnitude du séisme sous-marin est supérieure à 7. Il s’agit du tremblement de terre le plus puissant sur l’île depuis 1999, précise l’AFP.

En effet, il y a 25 ans, un séisme de magnitude 7,6 avait causé la mort de 2400 personnes, faisant de cette catastrophe la pire de l’histoire moderne de Taïwan. Le séisme de cette nuit a fait sept morts et 736 blessés.

Tous les décès ont eu lieu dans la région de Hualien, non loin de l’épicentre, à l’Est du pays, ont annoncé les autorités. Selon l'agence nationale de lutte anti-incendie, trois des victimes ont péri sur un sentier de randonnée après la chute d’un rocher, une quatrième victime est décédée dans un tunnel routier qui s’est effondré.

Des bâtiments partiellement effondrés à Hualien

Crédit photo : AFP

Suite au tremblement de terre, une alerte au tsunami a été déclenchée dans plusieurs régions : à Taïwan, dans les îles du sud-ouest du Japon et dans plusieurs provinces des Philippines. L’alerte a finalement été levée au Japon et aux Philippines quelques heures plus tard.

Les bâtiments de l’île, construits en respectant les règles de construction liées aux risques de tremblement de terre, ont certainement permis d’éviter une autre catastrophe majeure. Cela dit, de nombreux dégâts matériels sont observés du côté de Hualien. « Deux bâtiments se sont effondrés », selon un responsable des pompiers.

Crédit photo : AFP

D’après l’AFP, des bâtiments de cette même ville se sont partiellement effondrés, jusqu’à s’incliner à 60 degrés, comme on peut le voir dans des images impressionnantes capturées après le choc. Les autorités sont encore à pied d'œuvre pour dégager les rochers qui bloquent les routes et secourir les personnes dans le besoin. Le nombre de victimes risque par ailleurs d'augmenter avec les heures qui passent et d'autres informations pourraient nous parvenir dans les jours prochains.