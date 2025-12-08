Un réveil pour changer les matins : Ricoré organise un petit-déjeuner géant avec plus de 600 personnes

Ricoré l’a fait ! La célèbre marque de boisson à la chicorée a organisé un petit-déjeuner géant à Dormans, pour le plus grand bonheur des habitants. Nous y étions.

« Le soleil vient de se lever, encore une belle journée. L’ami du petit-déjeuner, l'ami Ricoré ».

Tout le monde connaît ce célèbre slogan de la boisson culte Ricoré, qui fleure bon la publicité des années 1990. Et lorsque l’on fredonne ce petit air inoubliable, on ne peut s’empêcher de replonger dans nos tendres réveils d’antan, à une époque bénie où les petits-déjeuners familiaux du samedi matin étaient les meilleurs moments de la semaine. Des souvenirs qui nous rappellent ces bonnes odeurs de café et de chicorée que dégustaient nos parents et nos grands-parents.

Ces instants précieux, une poignée de chanceux ont pu les revivre, le temps d’un réveil géant organisé le 22 novembre par la marque Ricoré au Château de Dormans (Marne), où personne n’était… endormi. Pour l’occasion, plus de 600 personnes s’étaient réunies autour d’un petit-déjeuner chaleureux et réconfortant, où se sont côtoyées plusieurs générations de Dormanistes. Des moments de partage, dont une trépidante chasse au trésor, ou encore une grande fresque collaborative, ont rythmé cette fabuleuse matinée. Les participants ont pu apprécier ce réveil bien-être grâce aux vertus insoupçonnées d’une chicorée, riches en fibre, vitamines et en magnésium.

Crédit photo : Ricoré

Ricoré veut changer les matins

Cet événement s’inscrit dans le cadre de la nouvelle campagne Ricoré, incarnée par le personnage du coq Rico (photo ci-dessus), qui a préféré abandonner son traditionnel chant de l’aube pour venir déguster une délicieuse et tendre chicorée aux côtés des habitants de Dormans.

Crédit photo : Ricoré

Organisé de 8h à 12h30, ce grand réveil a pu compter sur la présence de trois ambassadeurs de renom : Karine Le Marchand, la célèbre animatrice de « L’amour est dans pré », qu’on ne présente plus, le truculent chef cuisinier, Norbert Tarayre, et la coach sportive, Lucille Woodward.

Ce trio de choc a ainsi pris part, avec plaisir, à ce chaleureux petit-déjeuner où pas moins de 153 litres de boisson Ricoré ont été servis, soit l’équivalent de 765 tasses. Rien de tel pour bien démarrer la journée.

Si Karine Le Marchand a pu faire apprécier sa bonne humeur communicative, en s’invitant de table en table pour discuter avec des participants conquis, Norbert Tarayre a, lui, apporté sa touche culinaire en signant un très audacieux flan à base de poudre Ricoré (Caramel au café et crème fouettée à la noisette), ainsi qu’un smoothie Ricoré. Deux créations qui ont ravi de nombreux Dormanistes. Quant à Lucile Woodward, elle a animé des séances de réveil musculaire, pour le plus grand bonheur des sportifs présents.

Des moments privilégiés de complicité que tous les participants ne sont pas près d’oublier.

Crédit photo : Ricoré

Vous l’aurez compris, ce petit-déjeuner pas comme les autres était placé sous le signe de la convivialité, fidèle à l’image qu’a toujours voulu véhiculer Ricoré, avec pour seul mot d’ordre : « changer les matins ».