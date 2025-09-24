Un chasseur veut abattre un sanglier, rate et tue son collègue à la place

Le week-end dernier, un accident de chasse impliquant deux amis a eu lieu dans le Piémont, en Italie.

Ce dimanche 21 septembre marquait l’ouverture de la saison de la chasse en Italie. Cet événement a viré au drame dans le Piémont, rapporte L’Unione Monregalese.

Ce jour-là, une battue aux sangliers a été organisée dans le hameau de Bordino à Carrù, au sud de Turin.

Selon les informations de nos confrères, un chasseur a tiré sur son ami par erreur alors qu’il tentait d’abattre un suidé dans les bois, aux alentours de dix heures du matin.

La victime, un agriculteur et père de deux enfants de 46 ans, a été blessé au niveau de la poitrine.

Un chasseur tué accidentellement par son collègue

Dépêchés sur les lieux, les secours ont pris en charge l’individu, mais celui-ci est décédé peu après des suites de ses blessures.

Le corps sans vie de Daniele Barolo a été transporté à la morgue de la commune pour que des examens soient effectués, souligne 20 Minutes.

De leur côté, les autorités locales ont saisi l’arme de l’auteur du tir. Une enquête a été ouverte pour comprendre les circonstances exactes de cet accident.

Sans réelle surprise, ce drame a choqué les habitants de la région. Mais celui-ci a également déclenché la colère de Michela Vittoria Brambilla, présidente de la Ligue italienne pour la défense des animaux et de l’environnement.

« Premier jour, premier mort. La saison de chasse commence de la pire des manières, avec une pratique absurde, cruelle, anachronique et dangereuse », a indiqué la militante sur sa page Facebook.

Au cours de cette journée, un autre accident de chasse a été enregistré à Naples, révèle le média italien TGCOM 24. Un homme de 39 ans a été admis aux urgences. Blessé au visage, ce dernier a été touché par les plombs d’un chasseur.