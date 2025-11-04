Un sanglier en colère charge et blesse grièvement un chasseur de 73 ans

En Catalogne, un chasseur âgé de 73 ans s’est fait surprendre par un sanglier, qui l’a soudainement attaqué. L’homme a été grièvement blessé à la jambe.

Lorsque les chasseurs traquent des animaux, des incidents peuvent survenir. Il y a quelques jours, un homme a été tué par son ami chasseur alors qu’ils traquaient le cerf ensemble. En septembre, un autre chasseur a voulu abattre un sanglier, mais il a manqué sa cible et a tué son collègue.

Si les chasseurs peuvent faire des erreurs, ils peuvent aussi être attaqués par les animaux qu’ils traquent. C’est par exemple le cas de ce chasseur qui est mort encorné par le buffle qu’il était sur le point d’abattre. Plus récemment, un autre incident de ce genre a eu lieu en Catalogne.

Il se fait attaquer par un sanglier

Dans une forêt de La Garrotxa, un incident a eu lieu ce dimanche 2 novembre. Deux chasseurs ont été pris de court par un sanglier, qui les a attaqués.

Selon le média local El Caso, l’animal est apparu subitement et a renversé l’un des chasseurs. Celui-ci, âgé de 73 ans, a été grièvement blessé au genou, à tel point que sa blessure l’empêchait de marcher et de poser le pied par terre.

Le chasseur a été héliporté

L’autre chasseur a immédiatement appelé les secours en leur expliquant que son compagnon de chasse avait été blessé par un sanglier. Sur place, les secours ont immobilisé la victime et l’ont placée sur une civière.

L’homme a été héliporté vers la caserne des pompiers d’Olot où une ambulance l’attendait. Le chasseur a finalement été transporté à l’hôpital pour effectuer des examens médicaux et évaluer la gravité de sa blessure.