Un sanglier en colère charge et blesse grièvement un chasseur de 73 ans

Par |

Un sanglier et un chasseur

En Catalogne, un chasseur âgé de 73 ans s’est fait surprendre par un sanglier, qui l’a soudainement attaqué. L’homme a été grièvement blessé à la jambe.

Lorsque les chasseurs traquent des animaux, des incidents peuvent survenir. Il y a quelques jours, un homme a été tué par son ami chasseur alors qu’ils traquaient le cerf ensemble. En septembre, un autre chasseur a voulu abattre un sanglier, mais il a manqué sa cible et a tué son collègue.

Un chasseurCrédit photo : iStock

Si les chasseurs peuvent faire des erreurs, ils peuvent aussi être attaqués par les animaux qu’ils traquent. C’est par exemple le cas de ce chasseur qui est mort encorné par le buffle qu’il était sur le point d’abattre. Plus récemment, un autre incident de ce genre a eu lieu en Catalogne.

Il se fait attaquer par un sanglier

Dans une forêt de La Garrotxa, un incident a eu lieu ce dimanche 2 novembre. Deux chasseurs ont été pris de court par un sanglier, qui les a attaqués.

Selon le média local El Caso, l’animal est apparu subitement et a renversé l’un des chasseurs. Celui-ci, âgé de 73 ans, a été grièvement blessé au genou, à tel point que sa blessure l’empêchait de marcher et de poser le pied par terre.

Le chasseur pris en charge par les secoursCrédit photo : @bomberscat / X

Le chasseur a été héliporté

L’autre chasseur a immédiatement appelé les secours en leur expliquant que son compagnon de chasse avait été blessé par un sanglier. Sur place, les secours ont immobilisé la victime et l’ont placée sur une civière.

L’homme a été héliporté vers la caserne des pompiers d’Olot où une ambulance l’attendait. Le chasseur a finalement été transporté à l’hôpital pour effectuer des examens médicaux et évaluer la gravité de sa blessure.

Source : El Caso
Suivez nous sur Google News
Chasseur Sanglier

author-avatar

Au sujet de l'auteur :

Arrivée tout droit de l’université, Lisa a fait ses premiers pas dans la rédaction web à Demotivateur. Armée de ses mots, elle aspire avant tout à partager des informations pour sensibiliser aux sujets qui lui tiennent à cœur, comme les enjeux environnementaux et la cause animale. En plus de son goût pour la musique, la gastronomie et le cinéma, Lisa a un petit plaisir caché pour l’astrologie.

À lire aussi
Un sanglier
Il recueille un sanglier blessé pour lui sauver la vie, mais l'État veut l'euthanasier
Un chasseur / Une mère et son enfant
La balle d’un chasseur frôle une maman qui venait chercher ses enfants à l'école
Nathan Kaas / Un chasseur qui tient son fusil de chasse sous son bras
Un policier de 48 ans tué par un ami chasseur alors qu'ils traquaient le cerf
Ian Stasko et Andrew Porter
Deux chasseurs d’élans de 25 ans meurent frappés par la foudre
Daniele Barolo / Un chasseur dans la forêt
Un chasseur veut abattre un sanglier, rate et tue son collègue à la place