Dans ce pays, des femmes seules payent 100 € pour... louer un inconnu et briser leur solitude

Des sociétés chinoises se sont spécialisées dans la location de compagnon·nes pour éradiquer la solitude de leurs clients.

Se retrouver seul dans la vie de tous les jours n'est pas facile à vivre et certaines personnes, qui affrontent cette situation au quotidien, craignent les effets dévastateurs que peut parfois engendrer la solitude.

Pour la combler, chacun sa technique. Si certains se réfugient dans les loisirs et les hobbies, d'autres préfèrent en revanche multiplier les dialogues virtuels sur la toile, pour avoir la sensation d'être entourés. Ce qui n'est pas toujours sans conséquence. L'exemple des multiples affaires d'arnaque aux sentiments le rappelle cruellement. Si beaucoup s'en accommodent, vivre avec la solitude demeure néanmoins délicat pour de nombreuses personnes, qui cherchent à se sortir de leur torpeur par tous les moyens. Surfant sur cette tendance, des entrepreneurs ont flairé le bon filon en proposant des services d'un nouveau genre.

En Chine, certaines sociétés proposent en effet de remédier à cette solitude en proposant à leur clientèle de... louer de la compagnie.

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100 € pour louer de la compagnie, ces sociétés affirment avoir le remède anti-solitude

Alors que de plus en plus de Chinois se disent frappés par une solitude toujours plus forte, des entreprises locales offrent en effet de louer de la compagnie, moyennant de modiques sommes pouvant aller jusqu'à... 300 euros tout de même.

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Des sites internet, spécialisés dans ce type de services d'accompagnement, proposent de louer des inconnus le temps d'une activité. C'est notamment le cas de la plateforme Zuwobo (« Loue-moi » en mandarin), indiquent nos confrères de France Info.

Lorsqu'une personne fait appel à cette société, elle peut donc obtenir un compagnon en location afin que ce dernier l'accompagne, à différentes occasions. Le client peut ainsi profiter de cet accompagnant le temps d'une longue promenade, d'une randonnée en montagne, d'une soirée jeux vidéo ou encore d'un dîner au restaurant.

Les prestations proposées varient, mais ces dernières sont généralement facturées de 7 à 20 euros pour un simple verre dans un café ou un repas au restaurant. en revanche, orsque l'on souhaite louer un partenaire pour une journée entière, il faudra débourser entre 105 et 330 euros.

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Profitant d'un contexte propice à l'isolement social en Chine, ces entreprises ont le vent en poupe et beaucoup de personnes, souffrant de la solitude, sollicitent leurs services notamment à l'occasion des célébrations du Nouvel An chinois. Un événement que les locaux préfèrent célébrer en étant accompagnés.

Alors, convaincu par ce service anti-solitude ?