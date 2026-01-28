Violée dans sa voiture, elle prend en chasse son agresseur en fuite... et lui roule dessus

Violée dans sa voiture par un homme qu'elle venait juste de rencontrer, une jeune femme s'est vengée, tout en permettant la condamnation de l'agresseur. Récit.

Elle a fait preuve d'un sang-froid incroyable malgré le calvaire qu'elle venait de vivre.

Violée dans sa voiture par un inconnu qui l'avait abordée à la sortie d'une discothèque, une jeune femme a immédiatement poursuivi son agresseur avant de le percuter avec son véhicule. Blessé, le violeur a pu être arrêté puis condamné aux assises.

Violée dans sa voiture, elle prend en chasse son agresseur en fuite puis le percute volontairement

Le viol a eu lieu dans la matinée du 15 octobre 2023, à l'aube, non loin du centre de Toulouse (Haute-Garonne), rapportent nos confrères de la Dépêche.

Peu avant 6 heures du matin, alors que le jour n'est pas encore levé, une jeune femme de 28 ans - que nous appellerons Cécile - sort ainsi d'une boîte de nuit située près du Lac de Sesquières, au nord de la Ville rose. Après avoir passé une soirée très arrosée, elle décide d'être raisonnable et de ne pas prendre le volant. Elle fait donc le choix de dormir dans sa voiture, stationnée à proximité de la discothèque. C'est alors qu'elle est abordée par un inconnu qui la supplie de le raccompagner chez lui.

Devant l'insistance de l'individu, Cécile accepte finalement de le reconduire à son domicile, situé dans un campement de « citoyens itinérants ». Mais, une fois arrivée sur place, l'homme tente de l'embrasser de force puis lui arrache son short avant de la violer. L'agresseur ressort ensuite du véhicule et quitte les lieux comme si de rien n'était. Malgré la sidération et le choc du viol, la victime réagit instinctivement, démarre sa voiture et s'en va renverser volontairement son violeur avant de prendre la fuite.

Crédit photo : iStock

Aux alentours de 8 heures du matin, Cécile contacte tout de même la gendarmerie et leur explique tout en détail. Après s'être rendu sur le campement et avoir analysé les appels passés aux urgences cette nuit-là, les gendarmes font rapidement le lien avec un certain Teeji Weiss. Âgé de 28 ans, ce dernier est confondu par son sperme (suite à un examen gynécologique) et surtout son ADN, présent sur l'une des portières de la voiture de la jeune femme.

Jugé en fin de semaine dernière devant la cour d’assises de la Haute-Garonne, l'accusé a finalement été condamné à 13 ans de réclusion criminelle pour viol. Notons qu'en marge du procès, le violeur avait déposé plainte contre la conductrice, mais celle-ci a été classée sans suite par le parquet en septembre dernier.