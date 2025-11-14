La police a ouvert le feu sur un homme armé d'un couteau à la gare Montparnasse

Ce vendredi 14 novembre, la police est intervenue à la gare Montparnasse, à Paris, après le signalement d’un homme ayant exhibé un couteau pour menacer les voyageurs.

Grosse scène de panique cet après-midi à la gare Montparnasse de Paris ! Vers 15h, ce vendredi 14 novembre, un individu signalé comme dangereux venait d’arriver à bord d’un train Ouigo en provenance de Rennes.

Selon une source policière au Figaro, l’homme de 44 ans, originaire de Wallis-et-Futuna, était recherché à la demande du parquet de Créteil et du commissariat de Cachan pour avoir menacé de tuer sa femme et ses enfants. De son côté, le parquet de Paris indique que l’individu était « connu pour violences conjugales ».

À la descente du train, l’intéressé, armé d’un couteau, se serait placé la lame sous la gorge à la vue des agents venus l’interpeller. S’ensuivent quelques instants de tension extrême : l’homme aurait tenté de s’en prendre à des voyageurs avant de se porter plusieurs coups de couteau.

Crédit photo : iStock

Une situation sous contrôle

Les policiers ont alors ouvert le feu à deux reprises, le blessant grièvement aux jambes. Une passante aurait également été touchée légèrement à un pied. Contacté par Le Figaro, le parquet de Paris précise avoir été avisé « d’au moins un coup de feu tiré à la gare Montparnasse.»

"Il ressort des tous premiers éléments portés à notre connaissance qu’un homme connu pour violences conjugales avait exhibé un couteau, et qu’un policier a fait usage de son arme pour l’interrompre. L’homme se serait ensuite porté des coups de couteau (...) Tous ces éléments feront l’objet de vérifications"

Le bilan est donc de deux blessés, dont l’assaillant, qui ont été pris en charge par les secours, qui ont été appelés en urgence. Les secours sont actuellement sur place et la gare aurait été partiellement évacuée.

Crédit photo : iStock

Suite à cet incident, un périmètre de sécurité a été mis en place sur une petite partie de la gare Paris Montparnasse et les trains sont retardés de 30 minutes à plus d'une heure. La situation est revenue au calme. Les passagers peuvent librement entrer et sortir de la gare.