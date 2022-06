Disparue en 1981 à l'âge de 12 mois, elle est retrouvée vivante 41 ans après, un « cold case exceptionnel »

Une mystérieuse affaire de disparition de bébé vient de connaître un incroyable et heureux épilogue aux États-Unis, plus de 40 ans après les faits. Récit.

C’est un « cold case exceptionnel » selon les mots de la presse américaine !

Les autorités texanes ont annoncé ce mercredi 8 juin avoir retrouvé saine et sauve une femme disparue en 1981, alors qu’elle n’était encore qu’un nourrisson.

Aujourd’hui âgée de 42 ans, cette dernière, prénommée Holly, s’était volatilisée après le meurtre de ses parents, qui n’a jamais été résolu.

« Bébé Holly a été localisée, elle est vivante, a 42 ans et va bien. Nous nous en réjouissons, mais il nous reste un crime à résoudre », a ainsi déclaré l’adjoint du procureur général du Texas, Brent Webster, à l’occasion d’une conférence de presse.

'Baby Holly' found 41 years after parents murdered in Texas https://t.co/TAqbKnNfKQ pic.twitter.com/SFWGEQ6UD0 — New York Post (@nypost) June 9, 2022

Disparue en 1981 alors qu’elle n’était qu’un bébé, elle refait surface 41 ans après

Les faits remontent à janvier 1981. À l’époque, la police retrouve le corps sans vie d’un homme et d’une femme, dans une forêt de Houston (Texas). Selon les premiers éléments, tout porte à croire qu’il s’agit d’un double homicide.

Très vite dans l’impasse, les enquêteurs ne parviennent pas à déterminer l’identité des victimes et l’enquête patine. Pendant quarante ans, le mystère va s’épaissir et perdurer mais les avancées de la généalogie génétique permettent enfin d’identifier les corps en 2021.

Les défunts s’appelaient Tina et Harold Clouse, un couple qui avaient une petite fille, Holly, âgée d’à peine 12 mois.

Selon Brent Webster, cette dernière a été abandonnée dans une église d’Arizona peu de temps après le meurtre, avant d’être recueillie puis élevée par une famille qui n’est « pas soupçonnée dans l’enquête ».

La piste la plus sérieuse mène désormais vers les membres d’une secte.

Tina et Harold Clouse avec leur petite Holly en 1980. Crédit photo : DR

Holly enlevée par une secte ?

La police recherche en effet « deux femmes s’identifiant comme membres d’un groupe religieux nomade », lesquelles sont suspectées d’avoir déposé la petite Holly dans le bâtiment religieux, il y a plus de 40 ans.

« Elles portaient de longues robes blanches, marchaient pieds nus et ont dit que leurs croyances impliquaient de séparer les hommes et les femmes, d’être végétarien et de ne pas utiliser d’objets en cuir », a détaillé l’adjoint du procureur.

Élément troublant, selon certains témoignages d’époque, une certaine « sœur Susan » avait contacté les parents de Harold Clouse en décembre 1980 ou janvier 1981 pour leur signifier que Tina et leur fils avaient rejoint sa secte et qu’ils voulaient tirer un trait sur leur vie d’avant en se séparant de leurs bien matériels.

« Sœur Susan » avait d’ailleurs proposé à la famille de lui rendre la voiture d’Harold en l’échange d’une importante somme d’argent. Un rendez-vous avait même, semble-t-il, était convenu. Mais les parents du défunt avaient pris soin de contacter la police qui avait finalement appréhendé deux ou trois femmes en robe blanches, venues rendre le véhicule.

Cependant, aucune trace d’un procès-verbal n’a pu être retrouvée dans les archives de la police, selon Brent Webster qui a réclamé de « l’aide » au public pour pouvoir retracer les faits.

De son côté, Holly « a été informée de l’identité de ses parents biologiques et a rencontré virtuellement de membres de sa famille ».

Interrogée par le New York Post, sa grand-mère, Donna Casaranta, a fait part de son émotion en déclarant que « retrouver Holly (était) un don du ciel ».