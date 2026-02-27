Une athlète olympique vend sa médaille d'argent 125 000 € pour payer l'opération d'un bébé

Maria Magdalena Andrejczyk

Quelques jours seulement après les Jeux olympiques de Tokyo, une lanceuse de javelot polonaise a mis aux enchères sa médaille d'argent afin de financer l'opération cardiaque d'un nourrisson.

En 2021, Maria Magdalena Andrejczyk participait aux JO de Tokyo, au cours desquels sa performance lui a permis de remporter une médaille d'argent au lancer de javelot.

Suite à cet exploit, l'athlète a annoncé sur Facebook qu'elle vendrait sa médaille aux enchères et reverserait les bénéfices pour payer l'opération de Miloszek Malysa, âgé de 8 mois. Selon une page dédiée à la collecte de fonds, le garçon était soigné à domicile et nécessitait une opération urgente aux États-Unis.

La vice-championne olympique a rapidement dévoilé le nom du gagnant de l'enchère. Selon les médias, c'est la chaîne de magasins de proximité polonaise Zabka qui a remporté l'enchère, en proposant 125 000 euros pour la médaille d'argent.

Maria Magdalena AndrejczykCrédit photo : Getty Images

Mais au lieu de récupérer son prix, Zabka a annoncé qu'elle laisserait finalement la médaille d'argent à l’athlète.

« Nous avons été touchés par le geste magnifique et extrêmement noble de notre athlète olympique. Nous avons également décidé que la médaille d'argent de Tokyo resterait à Mme Maria, qui a montré à quel point elle est formidable. »

Le triste destin de Miloszek Malysa

Après la clôture des enchères, Andrejczyk a déclaré dans un message Facebook traduit que cette médaille était pour elle « un symbole de lutte, de foi et de poursuite de ses rêves malgré de nombreuses adversités ».

« J'espère que pour vous, elle sera le symbole de la vie pour laquelle nous nous sommes battus ensemble. »

Miloszek MalysaCrédit photo : Siepomaga.pl

Grâce à toute cette mobilisation, la famille a obtenu les ressources nécessaires pour organiser l'intervention aux États-Unis et tout ce qu'il fallait pour le transfert. L'opération a été réalisée avec succès, sans retard, mais le bébé n’a finalement pas réussi à survivre. Il est décédé à l’âge de 14 mois, en mars 2022, en raison de complications liées à sa maladie cardiaque.

Un drame qui n'enlève rien à la générosité de la sportive au grand coeur.

