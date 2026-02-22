Ce chaton «mystique» a des yeux gigantesques à cause de ce qu'il a vécu

Au Canada, un petit chaton âgé de quelques mois a une particularité étonnante : il a des yeux gigantesques. Voici pourquoi.

Les chats sont des animaux très mignons, et certains d’entre eux peuvent avoir des particularités physiques qui les rendent encore plus adorables. C’est le cas de ce chat qui possède un visage bicolore ou encore de ce félin sans oreilles qui est à la recherche d’un nouveau foyer après avoir été abandonné.

Un autre chat unique au monde a été recueilli par un refuge au Canada. Il s’agit d’une femelle âgée de 5 mois et nommée Dorito. Ce chat a une particularité étonnante : il a des énormes yeux, et ce pour une raison bien précise.

Crédit photo : The Bitty Kitty Brigade

Des yeux gigantesques

Dorito a des yeux hypertrophiés car elle a été touchée par une péritonite infectieuse féline (PIF), une maladie grave qui engendre une inflammation des yeux. Le cas de Dorito était extrêmement rare car moins d’un quart des chats atteints de PIF développent des problèmes oculaires.

Crédit photo : The Bitty Kitty Brigade

Ce petit chaton a été recueilli avec sa soeur, Cheeto, par un refuge canadien. Les deux animaux ont été trouvés dans une benne à ordures. Ils saignaient des oreilles et étaient enrhumés.

Le chat est guéri

Quand elle est arrivée au refuge, Dorito n’avait pas les yeux hypertrophiés, mais l’un d’eux était trouble. Avec le temps, ses yeux ont commencé à gonfler et l’animal a été pris en charge par une équipe vétérinaire qui est intervenue à temps. Quand ce n’est pas le cas, cette maladie est mortelle pour les chats.

Crédit photo : The Bitty Kitty Brigade

Par chance, Dorito a pu guérir et bien que sa vision ait été légèrement altérée, elle est en bonne santé. Elle a été adoptée par une femme qui s’occupe très bien d’elle.

“Elle utilise des gouttes lubrifiantes pour les yeux afin de maintenir l’hydratation de ses yeux, puisqu’elle ne peut pas fermer complètement les paupières. La pression dans ses yeux est revenue à la normale. ”, a indiqué Mandy Dwyer, directrice du refuge, à The Dodo.

Maintenant que la pression de ses yeux est redevenue normale, on ne sait pas si ses yeux retrouveront leur taille normale. Sa soeur a été adoptée par la même personne, et les deux petits chatons n’ont pas été séparés.