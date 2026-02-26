Camille Cerf révèle être atteinte d'un lipoedème, une maladie à l'origine de son “plus gros complexe”

Dans une vidéo publiée sur son compte Instagram, Camille Cerf a décidé de se livrer à coeur ouvert sur une maladie qui lui a été diagnostiquée. Qu’est-ce donc le lipoedème, alias la maladie des "jambes poteaux" ?

Il faut avoir du courage pour être honnête avec ses complexes. Camille Cerf, Miss France 2015, a publié une vidéo sur son compte Instagram dans laquelle elle révèle son plus gros complexe :

« Vous ne remarquez rien ? Ça fait des années que je vous les cache. Je ne vous les montre que couvertes, habillées. Mes jambes, c’est devenu mon plus gros complexe »

L’ancienne reine de beauté poursuit alors en dévoilant les raisons qui se cachent derrière ce complexe. Elle explique qu’un lipoedème lui a été diagnostiqué. Le lipoedème est « une affection médicale chronique caractérisée par une accumulation anormale et disproportionnée de tissu adipeux, principalement dans les membres inférieurs, tels que les jambes, les cuisses et les fesses », indique l’Association Maladie du Lipoedème France (AMLF).

En d’autres termes, cette maladie génère une accumulation de graisse dans les jambes, les cuisses et les fesses. Bien qu’observée le plus souvent chez les femmes, les hommes peuvent également être concernés.

Intégrée à la liste des maladies de la peau en 2018 par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), l’affection reste mal connue du grand public. L’errance médicale peut être très longue, 19 ans en moyenne, laissant les personnes qui en souffrent dans une détresse psychologique.

Avant le diagnostic, les patientes sont confrontées à une forme de grossophobie, ce qu’a fortement subi Camille Cerf. En 2018, lors de sa participation à l’émission The Island, elle avait essuyé une vague de moqueries et de critiques sur son poids et sur sa cellulite, ce que la jeune femme avait assumé. C’est pour éviter ces commentaires nauséabonds qu’elle a choisi de les cacher.

Aucun traitement connu pour la maladie des "jambes poteaux"

Pourtant, ce n’est pas comme si Camille Cerf ne faisait rien pour lutter contre cette maladie. Comme elle le confie, les séances de sport, les drainages et une alimentation saine et équilibrée n’ont pas réglé ce problème de santé.

Ses jambes continuent de grossir de manière disproportionnée peu importe les efforts. Et pour cause, si les causes exactes du lipoedème ne sont pas complètement comprises, la composante génétique est souvent avancée, en plus de facteurs « hormonaux, vasculaires et inflammatoires », précise l’AMLF.

Pour donner de la visibilité sur ce diagnostic méconnu, Camille Cerf témoigne donc des symptômes pour aider les femmes à identifier un éventuel lipoedème :

« Des bleus qui apparaissent parfois de manière inexpliquée. Des douleurs dans les jambes, surtout le soir et quand il fait chaud. De la peau d’orange. »

Le lipoedème se caractérise par une augmentation de la circonférence des membres inférieurs, une texture de peau bosselée ou grumeleuse, une sensibilité accrue de la peau, des ecchymoses et une tendance à enfler. D’où son surnom de « maladie des jambes poteaux ».

Il n’existe pas de traitement pour soigner le lipoedème. Des approches peuvent cependant être proposées aux patientes pour améliorer leurs symptômes et leur qualité de vie, comme « la compression, l’exercice, le drainage lymphatique manuel, une alimentation anti-inflammatoire et, dans certains cas, la liposuccion thérapeutique », indique l’AMLF.

Pour beaucoup d’entre elles, l’annonce du diagnostic est déjà vécue comme une « renaissance ». La prise de parole de Camille Cerf permet de mettre en lumière une maladie méconnue, souvent dissimulée par les complexes qu’elle peut engendrer.