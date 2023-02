Deux bébés tombés à l'eau ont été sauvés grâce au geste héroïque des gendarmes et pompiers

Dans le Var, une poussette dans laquelle étaient attachés des jumeaux de 2 ans est tombée dans l’eau d’un port. Heureusement, des pompiers et gendarmes étaient présents sur place et ont fait une chaîne humaine pour sauver les enfants.

Samedi 4 février, un drame a été évité de justesse dans le Var grâce à la mobilisation de plusieurs pompiers et gendarmes. Une poussette, dans laquelle étaient attachés des jumeaux âgés de deux ans, est tombée dans l’eau d'un port, sous le regard de leur mère.

Cette dernière a immédiatement sauté à l’eau, d’une température de 14 degrés, pour sauver ses enfants de la noyade.

Crédit photo : iStock

Heureusement, deux sapeurs-pompiers en civil étaient présents sur les lieux, car ils nettoyaient un bateau sur le port. Pour cette famille, c’est un miracle que les deux hommes aient été là, au bon endroit et au bon moment.

« Habitués aux gestes de secours, les deux hommes se sont placés sur le quai près de la poussette et ont formé une chaîne : l’un à quai pour assurer la sécurité et l’autre immergé, afin de récupérer les bébés », a expliqué Vincent Schwalm, chef de corps des sapeurs-pompiers locaux.

Une chaîne humaine pour sauver les bébés

En plus de cela, les pompiers ont reçu l’aide de deux gendarmes, qui étaient en patrouille dans les environs. Leur présence relevait d’un pur hasard, car ils n’avaient pas prévu de patrouiller à cet endroit-là au départ. Ainsi, les gendarmes ont apporté leur aide et ont renforcé la chaîne humaine.

Crédit photo : iStock

Par chance, les jumeaux avaient la tête hors de l’eau et étaient tombés sur le dos, en position de planche. Les deux enfants et leur mère ont été pris en charge et bien que la famille n’ait aucune séquelle physique de cet accident, la maman est encore « très choquée », selon la gendarmerie.