« C'était plein de joie » : il trouve une enveloppe pleine de billets près d'un distributeur et retrouve sa propriétaire

Le 31 décembre, une jeune étudiante a voulu déposer ses étrennes de Noël sur son compte bancaire. Cependant, elle a oublié l’enveloppe pleine de billets sur place, qui a été récupérée par un honnête homme.

Près d’Aix-en-Provence, une étudiante nommée Pauline s’est rendue dans une banque le 31 décembre dernier pour déposer sur son compte l’argent qu’elle a reçu à Noël. Cependant, la jeune femme a oublié son enveloppe pleine de billets sur place, laquelle contenait 350 euros.

Le lendemain, Alain s’est rendu dans la même banque et a trouvé l’enveloppe pleine d’argent. Honnête et bienveillant, il a décidé de tout faire pour retrouver le ou la propriétaire de cette somme. Pour cela, il a commencé par contacter plusieurs médias locaux afin de partager son histoire. Il a communiqué son numéro de téléphone, en espérant retrouver la personne à qui appartenait les billets.

Il retrouve l’étudiante

Comme on peut l’imaginer, Alain a été contacté par plusieurs personnes mal intentionnées voulant récupérer l’argent qui ne leur appartenait pas. Pauline n’a quant à elle pas été retrouvée tout de suite, puisqu’elle était déjà retournée à Paris pour poursuivre ses études. Alain a alors pris la décision de se rendre directement à la banque où il a trouvé l’enveloppe.

Finalement, Pauline a pu être identifiée grâce aux caméras de vidéosurveillance de l’établissement. Alain a réussi à contacter l’étudiante par téléphone pour lui faire part de sa découverte, au grand soulagement de cette dernière.

« Elle pleurait, elle m’a raconté comment elle était abattue, a confié Alain. Pour elle, il était perdu cet argent, elle pensait l’avoir égaré dans la rue. C’était plein de joie, comme si on se retrouvait après dix ans sans se voir, alors qu’on ne se connaît pas. C’était la joie, pour elle d’avoir retrouvé son argent, et pour moi de pouvoir le lui rendre. »

De nombreux appels de remerciement

Ce jeudi 5 janvier, Alain a finalement pu remettre l’argent entre de bonnes mains, puisqu’il l’a confié à la mère de Pauline. Depuis, l’homme reçoit de nombreux appels de toute la France, de personnes qui souhaitent le remercier pour son honnêteté.

« Les appels de remerciement, ça n’arrête pas, a affirmé Alain. J’en ai reçu des centaines ! De Lille, de Dijon, de Montpellier, de partout on m’appelle, on me dit : ''Vous êtes formidable, des gens comme vous dans la vie ça n’existe plus, vous méritez que des bonnes choses, on est fiers de vous…'' ».

L’histoire ne s’arrête pas là car maintenant, Alain aimerait rencontrer Pauline quand elle sera de retour dans la région, touché par cette histoire.