Cet échange émouvant entre une femme et son grand-père de 92 ans va vous faire fondre

« Les grands-parents saupoudrent de la poussière d’étoiles sur la vie de leurs petits-enfants ». Cette citation de l’écrivain américain Alex Haley illustre à merveille la relation entre Megan Elizabeth et son grand-père.

Vous l’ignorez peut-être, mais la solitude chez les personnes âgées est un véritable fléau. L’isolement social peut donner lieu à des problèmes de santé comme la dépression ou des troubles du sommeil.

Dans la plupart des cas, nos seniors n’osent pas faire part de leur mal-être. Toutefois, certains d’entre eux parviennent à abattre ces barrières. C’est notamment le cas du grand-père de Megan Elizabeth.

Plus tôt ce mois-ci, cette tiktokeuse américaine a partagé sur le réseau social une histoire touchante, qui démontre à quel point son aïeul âgé de 92 ans avait besoin de passer du temps avec elle.

Son grand-père l’invite à une soirée pyjama

Tout a commencé lorsque le grand-père de Megan lui a envoyé un texto pour la convier à une soirée pyjama : « Je ne me sens pas bien et tu me manques. Nous pouvons commander de la nourriture et regarder un film », a-t-il écrit par SMS.

Sans surprise, la jeune fille de 29 ans était heureuse de passer du temps avec lui. Ce dernier lui a même transmis une liste de courses pour qu’ils ne manquent de rien. Il voulait également de la glace à la fraise pour le dessert : « Merci, tu es ma petite-fille préférée », a-t-il indiqué. À noter que Megan est sa seule petite fille.

Un grand-père attentionné

Le jour J, Megan et son grand-père ont passé une merveilleuse soirée. Le duo a regardé des films policiers en noir et blanc, un bonheur simple mais ô combien précieux. Au moment du coucher, le propriétaire des lieux a placé un verre d’eau et une lampe de poche dans la chambre de sa petite fille pour la rassurer.

Le lendemain matin, il s’est posté à la fenêtre pour la regarder partir au travail. Une chose est sûre : la soirée pyjama lui a redonné du baume au cœur.

Enfant, Megan vivait avec ses grands-parents car ses parents économisaient de l’argent pour acheter une maison : « Je suis tellement chanceuse d’avoir grandi avec mon grand-père et ma grand-mère (qu'elle repose en paix) », a-t-elle confié sur Instagram.

Aujourd’hui, elle compte profiter à 100% de chaque instant passé au côté de son humain préféré.