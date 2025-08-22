Mort du streamer Jean Pormanove : les résultats de l'autopsie font des révélations déchirantes

Quatre jours après le décès du streamer Jean Pormanove, les premiers résultats de l’autopsie ont été révélés par le parquet en charge de l'enquête.

De quoi est mort Jean Pormanove ? Le décès du streamer français, survenu dans la nuit du 17 au 18 août en plein direct sur Kick, continue de faire couler beaucoup d’encre. La responsabilité de la plateforme et des créateurs de contenus Naruto et Safine est clairement mise en avant. Ces derniers sont accusés d’avoir soumis Jean Pormanove à des défis extrêmes, tout en lui faisant subir des brimades et des humiliations.

Ce jeudi 21 août, les premiers résultats de l’autopsie ont été dévoilés.

Crédit photo : TikTok / Jean Pormanove

Selon le parquet qui a ouvert une enquête, les causes de la mort de Jean Pormanove seraient d’origine médicale et/ou toxicologique. En revanche, l’autopsie écarte l’intervention d’un tiers :

"À la lumière de ces éléments, les médecins experts considèrent que le décès n’a pas une origine traumatique et n’est pas en lien avec l’intervention d’un tiers"

Le parquet explique que l'autopsie a montré "l'absence de lésions traumatiques tant au niveau interne qu’externe, notamment au niveau du visage et du crâne, pouvant expliquer le décès et l'absence de lésions correspondant à des brûlures".

L'examen médical a aussi montré la "présence de quelques ecchymoses et lésions cicatrisées plus particulièrement sur les membres inférieurs".

Deux streamers mis en cause par les internautes

La mort de Jean Pormanove, de son vrai nom Raphaël Graven, a suscité une vive émotion sur les réseaux sociaux. Celle-ci est intervenue lors d'un direct sur la plateforme Kick, alors que le streamer réalisait un défi marathonien. De nombreux abonnés ont assisté à cette mort en direct, alors que le Jean Pormanove poussait son dernier souffle dans son sommeil.

Plusieurs internautes ont fait état de sévices commis par Safine et Naruto à l'encontre de Jean Pormanove ces derniers jours dans le cadre de ce direct en vidéo. Mis en cause dans une enquête pour des soupçons de maltraitance envers des personnes vulnérables, ils avaient été placés en garde à vue en janvier 2025, avant d'être finalement relâchés.

Crédit photo : TikTok / Jean Pormanove

Auprès de FranceInfo, Nicolas Frérot, un ami proche de Jean Pormanove, a accusé les Naruto et Safine d’avoir poussé son ami à l’épuisement, puis à la mort, à travers leurs violences et leurs humiliations :

"Quand on voit les 300 dernières heures qu'il a passées avec eux, en sachant que c'était quelqu'un qui était déjà assez fragile… Ils savaient très bien qu'il avait des problèmes cardiaques, de respiration, mais ils n'ont jamais arrêté de l'agresser."

#touslemondeparlemaispersonnesait ♬ son original - GOZZ0.TV @gozz0.tv En mémoire de JP : Souvenir d’une séance où il a voulu briser un mur en placoplâtre avec sa tête… mais c’est lui que ça a fait souffrir plus qu’autre chose (lol). Soutien total à la team Le Lokal. @@NARUTOVIE ( Owen )@@decoy@@Coudoux@@emir006300@@sasa@@Salimioshhh@@3 CHEVEUX@@mehdi_scc@@adem atlas@@⌨️🖥🖱Katib Uchiwa🕹🎮# #jeanpormanove

Après la mort du streameur de 46 ans ce lundi, une enquête a été ouverte par le parquet de Nice et la brigade de recherches. Celle-ci "se poursuit", précise le parquet et les résultats de l'autopsie "seront mis en lien" à l'investigation.

De son côté, le gouvernement a saisi l'Arcom et a demandé "des explications aux responsables" de Kick. Ces derniers assurent que les streameurs Safine et Naruto ont été "bannis dans l'attente de l'enquête".