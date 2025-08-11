Les spectateurs sont accros à cette série au score parfait qu'ils dévorent en une nuit

Cette série est recommandée par les spectateurs de Apple TV+ qui l'ont dévorée en une nuit. Si ce n’est pas encore fait, ratrappez la série d’urgence avant sa troisième saison.

Vous avez déjà terminé de regarder la saison 2 de Mercredi ? Et ce thriller à succès qui se déroule dans un célèbre parc national ? Parfait, comme ça, vous aurez le tout le temps de dévorer cette comédie sur Apple TV+. Sourires et bonne humeur garantis.

Parce qu’il n’y a pas que les thrillers, les séries à mystère ou de science-fiction qui méritent qu’on les regarde avec attention. Les comédies, lorsqu’elles sont bien faites et bien écrites, emportent l’adhésion de nombreux spectateurs.

Crédit photo : Apple TV+

C’est exactement ce qu’a réussi à faire Shrinking. Véritable condensé de rires, d’émotions et de bienveillance, Shrinking est considéré comme un petit bijou par beaucoup. « Un thérapeute en deuil commence à enfreindre les règles et à dire à ses patients exactement ce qu'il pense. Ignorant sa formation et son éthique, il se retrouve à apporter des changements dans la vie des gens... y compris la sienne », renseigne le résumé d'Allociné.

Une série au score presque parfait que les spectateurs trouvent « réconfortante »

Crédit photo : Apple TV+

Apple TV+ regorge de séries du même calibre que Shrinking qui égayent le quotidien des spectateurs. Elle s’inscrit au côté de Ted Lasso ou plus récemment Platonic. Surtout, Shrinking est portée par un casting cinq étoiles avec Jason Segel (How I Met Your Mother), Jessica Williams (Roadhouse) et la star Harrison Ford.

« C’est rare que je dévore une série, mais je l'ai fait… en une nuit. Shrinking est émouvant, drôle et surtout, le jeu d'acteur est excellent. Harrison Ford est surprenant dans ce rôle… En fait, tous les acteurs forment une alchimie incroyable », écrit un internaute sur les réseaux sociaux (via Unilad). « Cette série est spéciale. Jason Segel, Jessica Williams et le légendaire Harrison Ford sont au top » ; « C'est peut-être ma série préférée depuis Schitt's Creek, qui a raflé les Emmys il y a quelques années. Cette série est spéciale. Chaque épisode est un rêve » ; « Absolument génial et ça ne déraille jamais », peut-on encore lire.

La majorité des internautes a qualifié Shrinking de « réconfortant ». Ils lui ont d’ailleurs attribué l’excellent score de 94% sur Rotten Tomatoes. Aujourd’hui, après avoir dévoré les deux premières saisons, les spectateurs attendent impatiemment la troisième saison. Ils n’auront peut-être pas à attendre trop longtemps. Selon les rumeurs, elle serait prévue début 2026.

Alors, pour vous mettre à la page, ruez-vous sur Shrinking, disponible sur Apple TV+.