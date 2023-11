« Les résultats sont inquiétants » : le niveau des collégiens en français et en maths inquiète le ministre de l'Éducation nationale

Le niveau des collégiens français ne s’améliore pas dans deux des matières principales. Le ministre de l’Éducation nationale tire la sonnette d’alarme.

« Les résultats ne sont pas satisfaisants et sont même… plutôt inquiétants », ce sont les mots de Gabriel Attal chez nos confrères du Parisien, lundi 13 novembre. Le ministre de l’Éducation nationale fait ainsi référence au niveau alarmant des élèves de quatrième en français et en maths.

Ce sont les résultats des évaluations réalisées en septembre dernier qui permettent de dresser ce constat. D’après le ministre, le niveau des élèves dans ces deux matières notamment « stagne, voire régresse ».

En Français, les résultats montrent que « un peu plus de la moitié » des élèves de quatrième « ne lisent pas convenablement ». Ce chiffre représente 14,2%, selon les données du ministère. En zones d'éducation prioritaires, le chiffre grimpe à 38,6% en REP+ et atteint les 27,2 % en REP.

De nouvelles mesures pour la rentrée prochaine

Du côté des mathématiques, les chiffres ne vont pas mieux non plus puisque « plus de la moitié ne maîtrisent pas la résolution de problèmes et la géométrie », regrette encore le ministre.

Crédit photo : Eduard Figueres/ iStock

Pour tenter de remédier à ces faibles niveaux, Gabriel Attal réfléchit à des mesures « pour l'élévation du niveau au collège en français et en maths ». Concrètement, le ministre encourage la création de « groupes de niveau en français et en mathématiques, la taille du groupe étant réduite pour les élèves les plus en difficulté ».

Le ministre a également évoqué la mise en place de « parcours renforcés pour les élèves les plus fragiles ». Par ailleurs, Gabriel Attal ne donne aucune explication sur la raison du pourquoi d'un tel niveau des collégiens français. On sait que l’Éducation nationale est en grande difficulté et que les professeurs se plaignent des conditions de travail et du manque de budget. S’agit-il des programmes scolaires, trop longs ? Ou bien d’une tendance générale liée aux réseaux sociaux ?

Dès la rentrée prochaine, de nouvelles mesures seront mises en place pour faire en sorte que le niveau n’empire pas. Cela suffira-t-il à relever le niveau des collégiens en français et en maths ?