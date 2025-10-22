Voici la voiture préférée des Français pour covoiturer et on les comprend

Une enquête dévoile la relation singulière que peuvent entretenir les automobilistes avec leur voiture.

Si posséder une voiture implique certes des responsabilités et, surtout, un devoir d'entretien, rien ne vous empêche de la personnaliser (dans la mesure du possible) pour que vous vous y sentiez comme chez vous.

Il n'est pas rare en effet que les automobilistes apportent leur touche personnelle à leur véhicule, avec de petites attentions qui peuvent rendre leur conduite plus confortable et agréable. C'est notamment le cas de bon nombre de Français qui restent très attachés à leur voiture avec laquelle ils entretiennent un rapport particulier.

Entre les petits surnoms affectueux, les porte-bonheurs accrochés au rétroviseur ou encore les autocollants sur la boite à gants, les automobilistes manifestent ainsi leur affection envers leur véhicule de différentes manières. C'est ce que dévoile notamment une étude* récente, réalisée par la société de covoiturage, BlaBlaCar.

Crédit photo : iStock

Quel est le véhicule idéal pour covoiturer ?

La célèbre plateforme vient en effet de sonder sa communauté pour percer les secrets du covoiturage en 2025. Cette enquête, qui décrypte, entre autres, la relation singulière des Français à leur voiture, révèle des choses parfois insoupçonnables.

On y apprend tout d'abord que les modèles les plus représentés chez les conducteurs inscrits sur BlaBlaCar forment un trio de citadines françaises, plébiscitées depuis déjà 5 ans : il s'agit de la Citroën C3 et des Peugeot 208 et 308.

Si les covoitureurs apprécient voyager à bord de ces véhicules fiables et intemporels, ils ne s'interdisent pourtant pas de rêver. L'enquête révèle ainsi quelle serait, à leurs yeux, la voiture idéale pour partager la route. Et à ce petit jeu-là, c'est le Range Rover qui remporte les suffrages (33%), devant la Porsche 911 (27%) et le mythique Volkswagen Combi (25 %), dont le succès traverse manifestement les époques. Au rayon des nouveautés, les covoitureurs confessent également avoir un gros faible pour l'Alpine A390 (36 %), mais aussi la DS 8 (20 %) et la Volvo ES390 (17 %).

De jolies voitures qui font rêver, mais nul besoin d'en arriver là pour voyager dans des conditions optimales. Les covoitureurs français savent en effet être pragmatiques et se contenter de modèles plus simples. Pourvu que ces derniers répondent à un certain nombre de critères importants et favorisant un voyage agréable. Le premier d'entre eux reste, sans surprise, le confort (68 %). Viennent ensuite, la sécurité (55 %) ou encore la capacité du coffre (36 %).

Curieusement, l’écologie reste encore minoritaire et n'importe que 15 % des Français. En revanche, plus d’un covoitureur sur deux (56 %) se disent prêts à tenter les voitures électriques pour leurs futurs trajets.

Crédit photo : iStock

La voiture, une compagne du quotidien

Autre indication révélée par le sondage de BlaBlaCar, ces petites habitudes et autres attentions chères aux covoitureurs. Partie intégrante de la culture française, la voiture a en effet toujours occupé une place à part dans le quotidien des automobilistes, au point de devenir une véritable compagne du quotidien, à qui l'on donne souvent un petit nom.

Les covoitureurs BlaBlaCar ne dérogent pas à la règle et aiment rebaptiser leur voiture d'un surnom affectueux. Selon l'enquête, 51 % de ces derniers surnomment en effet leur voiture “Titine”. Les autres surnoms les plus plébiscités sont “Simone”, “Ma Belle”, “Tuture”, “Cocotte” ou encore “Choupette”.

Il existe par ailleurs d'autres surnoms, aussi improbables que mignons. Parmi ces derniers, on peut citer “Clito”, “Air fryer”, “Steven”, “La bétaillère”, “Le chameau”, “Mylady”, ou encore “Ma petite poubelle”.

Des clins d’œil qui racontent à leur manière la convivialité, l’humour et l’attachement des covoitureurs à leur véhicule adoré.

Et vous, quelle relation entretenez-vous avec votre voiture ?

*Sondage réalisé par mail du 8 au 9 octobre 2025 auprès de 2 500 membres BlaBlaCar.