Votre façon de conduire révèle un énorme détail sur votre personnalité, selon un thérapeute

Même si vous êtes au volant, votre comportement reflète la personne que vous êtes dans la vie de tous les jours, en dehors de votre voiture. Voici ce que révèle un thérapeute.

La façon dont vous vous comportez au volant en dit long sur votre personnalité, selon le thérapeute agréé Jeffrey Meltzer. De votre tendance à accélérer ou à céder le passage, chaque petit détail peut être un indicateur sur votre gestion de la colère ou votre empathie.

Dès lors, votre conduite renseigne aussi autrui sur la personne que vous êtes en dehors de votre voiture. Allez-vous reconnaître des traits de comportement dans les théories qui suivent ?

Votre comportement au volant traduit votre personnalité

Crédit photo : Povozniuk/ iStock

Jeffrey Meltzer rappelle que conduire est une « situation sociale » et pas seulement un moyen de locomotion. Lorsque vous conduisez, vous interagissez sans cesse avec les autres conducteurs. C’est un signe révélateur de la façon dont vous réagissez aux autres sur la route.

« C'est là que la patience, la tolérance à la frustration, la prise de risque, l'impulsivité et même l'empathie se révèlent véritablement », pense le thérapeute.

Changer de voies constamment

Vous faites partie de ceux qui changent souvent de voie ? C’est sûrement un signe d’impulsivité, selon Jeffrey Meltzer. Pour ce dernier, il ne fait pas de doute sur la personnalité d’un tel conducteur : « Si quelqu'un se faufile constamment entre les voies et coupe la route, on peut dire qu'il est impulsif, voire un peu égoïste. »

Par ailleurs, ce style peut être trompeur car aujourd’hui, tout le monde semble pressé : pour rentrer chez soi, se rendre au travail, à la gym, à un rendez-vous. Il y a même un nom pour cette tendance à un rythme effréné, attribué par le National Geographic : la « culture de l'urgence ».

Rester calme dans les embouteillages

Crédit photo : bitsAndSplits/ iStock

Si vous êtes de ces conducteurs qui parviennent à rester calmes dans les bouchons, vous avez une sacrée maîtrise de soi. C’est une bonne chose car elle traduit d’excellentes capacités de gestion du stress et une patience à toute épreuve. En plus, mieux vaut éviter de s'énerver, même quand c’est parfois compliqué, car cela vous fait prendre des risques et vous épuise.

Griller la priorité aux automobilistes

Vous refusez de laisser passer les véhicules dans une voie d’insertion ? Ou vous leur grillez la priorité ? Pour le thérapeute, vous êtes donc de ceux qui se croient tout permis, pour ne pas dire égoïstes. À l’inverse, si vous laissez passer tous les conducteurs même quand c’est à votre tour, vous êtes trop effrayé et cherchez trop à plaire. Pour Jeffrey Meltzer, ces conducteurs sont trop prudents et peinent à s’affirmer.

Avoir des accès de colère au volant

Crédit photo : undefined/ iStock

La rage au volant est un dernier trait de personnalité. Dans une étude, l’American Psychological Association a constaté que les jeunes hommes étaient plus susceptibles de s’énerver en conduisant. Ce trait touche en général les personnes souvent sujettes à la colère ou à un stress élevé.

Autre fait marquant, une étude réalisée par le site AAA en 2025 a révélé que les conducteurs gagnant plus de 100 000 dollars par an se mettent plus souvent en colère au volant.

Alors, la prochaine fois que vous prendrez le volant, rappelez-vous que la conduite est un bon reflet de la personnalité de chacun.