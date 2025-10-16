Il laisse son bébé de 9 jours seul dans sa voiture pendant qu'il part voler de l'alcool au supermarché

Près de Toulouse, un homme a laissé son nourrisson âgé de quelques jours seul dans sa voiture, pendant qu’il allait voler plusieurs bouteilles d’alcool au supermarché. Ivre, il a ensuite repris le volant.

À Carnebarrieu, une commune située au nord-ouest de Toulouse, en Haute-Garonne, un jeune père de famille âgé de 32 ans a récemment été condamné pour une raison bien précise. Vendredi 10 octobre, il a abandonné son bébé de neuf jours dans sa voiture pendant qu’il se rendait au supermarché.

Crédit photo : iStock

Dans le magasin, l’homme a volé plusieurs bouteilles d’alcool et a commencé à s’enivrer. Il a ensuite repris le volant avec son bébé, resté seul dans sa voiture.

Il est condamné à la prison

Quelques jours plus tard, le père de famille a été contrôlé par les gendarmes avec un taux d’alcoolémie de 0,93 mg/l, soit le taux maximal autorisé. Les forces de l’ordre ont alors constaté qu’il roulait avec un permis de conduire suspendu. Selon L’Indépendant, l’homme a finalement été jugé ce lundi 13 octobre pour “vol, soustraction par un parent à ses obligations légales compromettant la sécurité d’un enfant, conduite malgré la suspension de son permis et sous l’emprise de l’alcool”.

Crédit photo : iStock

L’homme a avoué tous les faits et a été condamné à six mois de prison avec sursis probatoire. Il devra également suivre une obligation de soins et un stage de responsabilité parentale. Son permis de conduire a été annulé pendant une durée de six mois, soit le temps de sa condamnation.

Cet été, plusieurs bébés ont été laissés seuls dans les voitures par leurs parents. Ce fut le cas de cette mère de famille qui a laissé son bébé de 2 ans dans son véhicule sous 42 degrés pendant qu'elle allait au cinéma, ou encore de ce bébé de seulement 1 semaine retrouvé abandonné dans une voiture en pleine canicule.