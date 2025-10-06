Voici la date limite après laquelle vous ne devez plus tondre votre pelouse... jusqu'à la fin de l'hiver

Votre pelouse aussi a besoin de se reposer en automne et en hiver. Dès lors, il arrive un moment où vous ne devez plus la tondre. Les jardiniers révèlent la date limite à respecter.

L’automne est bien là. C’est le moment propice pour tondre votre pelouse pour la dernière fois de l’année. Pour rappel, il est fortement déconseillé de tondre sa pelouse en hiver. Avec le gel et la neige, l’herbe s’affaisse et s’emmêle. C’est le moment parfait pour les maladies fongiques de la saison et pour la moisissure de prospérer. Surtout, l’hiver permet à la pelouse de se reposer.

Alors, avant de la laisser faire, il faut la tondre pour la dernière fois afin qu’elle se régénère tranquillement jusqu’au printemps. Ne pas respecter les indications des jardiniers peut fragiliser votre pelouse. Ainsi, le meilleur moment pour tondre sa pelouse en automne est en lien étroit avec les températures.

Les températures, l’astuce pour savoir quand tondre la pelouse pour la dernière fois

Crédit photo : boitano/ iStock

Pour faire simple, vous avez environ jusqu’à la mi-octobre pour tondre une dernière fois votre pelouse. Des jardiniers britanniques expliquent dans The Daily Express qu’il faut arrêter de tondre lorsque les températures se situent régulièrement aux alentours des 10°C. Bien sûr, cette tranche de température varie selon votre zone géographique. Mieux vaut également ne pas tondre la pelouse quand il a gelé la veille.

En revanche, si vous avez oublié d’effectuer votre dernière tonte de l’année et que les températures ont déjà atteint les 10°C, n’y touchez plus. Si vous ne pouvez pas vous en empêcher, les jardiniers conseillent de couper l’herbe assez haut : entre 5 et 7 centimètres. Cette hauteur protégera les racines en cas de nouvelles gelées.

Enfin, n’oubliez pas que désherber, retirer les feuilles mortes et mettre de l’engrais préparent déjà votre pelouse pour le printemps. Une fois que les températures se seront un peu réchauffées, vous pourrez de nouveau couper l’herbe, toujours avec une hauteur importante, avant de réduire au fur et à mesure.