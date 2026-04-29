Voici pourquoi vous ne devez surtout pas jeter l'eau de votre riz dans l'évier

Vous avez sans doute le réflexe de jeter dans l'évier l'eau dans laquelle votre riz a chauffé. Pourtant, c'est une erreur et on vous explique pourquoi vous devriez y penser à deux fois avant de recommencer !

Gardez l’eau de riz pour votre intérieur

À la maison, on ne peut pas tout jeter dans les toilettes ou dans l’évier pour cause de pollution. Rassurez-vous, ce n’est pas le cas avec l’eau de riz. Cependant, il est conseillé de ne pas la jeter et de la conserver, surtout si vous avez la main verte.

Ainsi, vous l’aurez donc compris, il ne s’agit pas de la réutiliser pour la cuisine, mais pour vos plantes d’intérieur. Ces dernières ne poussent pas vraiment comme leurs consoeurs extérieures. Dans un pot, c’est-à-dire dans un espace limité, les plantes d’intérieur ont peu de terre et donc, peu de nutriments.

À l’inverse, les plantes extérieures peuvent se nourrir des nutriments naturels du sol, en particulier du phosphore, de l’azote et du potassium dont elles ont besoin. Voilà pourquoi il est temps de vous servir de l’eau de riz comme d’engrais naturel.

Stimuler la floraison des plantes d’intérieur naturellement

Crédit photo : Liudmila Chernetska/ iStock

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Comme l’indique Jilana Thomas de l’organisation spécialisée en jardinage Feel Grounded, « maintenir la richesse du sol en nutriments contribue à la croissance de plantes plus robustes et plus saines, renforçant ainsi leur résistance au stress et aux maladies » (via Daily Express).

Dès lors, plutôt que de se tourner vers un terreau spécial pour plantes d’intérieur, elle conseille de fabriquer son propre terreau. Et pour cela, rien de plus simple. Il suffit de se rendre dans votre cuisine. La prochaine fois que vous ferez du riz, pensez bien à garder son eau au lieu de la jeter dans l’évier.

Comme l’explique l’experte, l’eau de riz comporte les nutriments cités précédemment dont les plantes ont besoin : phosphore, azote et potassium. Mais ce n’est pas tout, puisque l’eau possède aussi des bactéries utiles et des sucres. Voilà un engrais naturel parfait à condition de ne pas avoir mis de sel ou un autre assaisonnement dans l’eau de cuisson.

Cette eau riche en nutriments favorise la croissances des racines des plantes d’intérieur tout en améliorant la santé du sol (en particulier des fleurs de lys ou orchidées). Quant au riz, « n'importe quel type sera bénéfique pour vos plantes », assure Jilana Thomas. Son conseil d’utilisation : faire refroidir l’eau « neutre » avant de la verser dans un bocal que vous conserverez jusqu’à cinq jours maximum à température ambiante.

Enfin, au moment de l’utiliser, mélangez une part d’eau de riz à trois parts d’eau du robinet car l’eau de riz pure peut endommager le sol. Une fois ce mélange réalisé, vous pouvez arroser vos plantes d’intérieur avec toutes les quatre semaines au printemps et en été.