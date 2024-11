Zéro bagage perdu en 30 ans d'existence, la prouesse incroyable d'un aéroport japonais

Au Japon, l’aéroport international du Kansai se vante de n’avoir jamais perdu un seul bagage en trente ans d’existence. Mais comment font-ils ?

Zone de transit à l’échelle mondiale, les aéroports deviennent généralement de véritables triangles des Bermudes pour les bagages des voyageurs. En effet, pas un seul aéroport au monde peut se vanter de n’avoir jamais perdu de bagages. Pas un seul ? Si, un irréductible aéroport assure avoir réussi cette prouesse en trente d’existence.

L’aéroport international du Kansai, situé à l’ouest du Japon, est l’un des plus fréquentés du pays. Il a été construit sur une île artificielle dans la baie d’Osaka et sert de hub (plateforme de correspondance aéroportuaire) pour trois compagnies : Japan Airlines, All Nippon Airways et Nippon Cargo Airlines. C’est le point de desserte international de toute la région du Kansai, où se trouvent notamment les métropoles d’Osaka, Kyoto et Kobe.

Crédit photo : Structurae.net

Cependant, il reste un aéroport de petite envergure puisqu’il accueille 25 millions de passagers internationaux et seulement 3 000 bagages sont gérés chaque jour par le personnel. 3 000 bagages qui sont assurément rendus quotidiennement à leur propriétaire à leur descente de l’avion. En effet, la direction de l’aéroport affirme n’avoir jamais perdu un seul bagage depuis son ouverture en 1994.

Crédit photo : iStock

Les secrets d'une prouesse

A priori, il n’y a pas de remède miracle pour expliquer cette prouesse. Selon Tsuyoshi Habuta, superviseur de l’une des sociétés de manutention de l’aéroport, ce succès réside dans la qualité du travail effectué par son personnel qui n’a pas forcément eu de formation spéciale à la gestion des bagages.

“Nous nous contentons de suivre les procédures et les règles et de faire ce que nous avons à faire. Nous remettons les objets fragiles, les poussettes, les planches de surf et les skis directement aux passagers. Les bagages sont placés dans les 15 minutes qui suivent l’arrivée de l’avion afin de réduire le stress des clients”.

Crédit photo : iStock

Pas de zèle donc ! Par ailleurs, au mois d’avril dernier, l’aéroport du Kansai a été classé comme le meilleur aéroport pour la livraison des bagages selon Skytrax, un organisme britannique d’évaluation des aéroports. Une reconnaissance qui rend fier les employés de l’aéroport dont la discipline professionnelle jouit désormais d’une excellente réputation.