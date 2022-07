ZEvent 2022 : Date, association, participants, streamers...

ZEvent est l’événement à ne surtout pas manquer cette année. Voici tout ce que vous devez savoir sur cette nouvelle édition 2022.

ZEvent 2022 : Qu’est-ce que c’est ?

Un fan de jeux vidéo. Crédit : Sushiman

ZEvent est un projet caritatif mis au point par Alexandre Dachary (Dach) et Adrien Nougaret (Zerator). Depuis le succès de la première édition qui s’est tenue en 2016, l’événement revient chaque année en enchaînant les records. L’objectif de ZEvent est de réunir plusieurs streamers de France afin de récolter des dons. Ces dons seront offerts à une association ou à une fondation œuvrant pour la bonne cause comme l’Institut Pasteur, la Croix-Rouge France, l’Action Contre la Faim… Au cours des dernières éditions, des millions d’euros ont pu été réuni. Si en 2016 la cagnotte était de 170 000 euros, les événements qui se sont succédé par la suite ont permis de reverser jusqu’à 21 millions d’euros aux associations. Pour cette année, les organisateurs espèrent rassembler une somme encore plus conséquente pour soutenir l’association caritative élue.

ZEvent 2022 se tiendra au sud de la France, au Zénith de Montpellier. L’événement se déroulera à partir du vendredi 9 jusqu’au dimanche 11 septembre 2022. La billetterie est ouverte depuis le 11 juillet. N’hésitez donc pas à acheter vos places dès maintenant.

ZEvent 2022 : qui sont les participants ?

Un concert live. Crédit : bernardbodo

Cet événement rassemble une cinquantaine de participants et d’invités. Les meilleurs streamers de la France se mobiliseront pour vous offrir une expérience inoubliable. Vous retrouverez notamment les habitués comme Domingo, Etoiles, Trinity ou encore Sardoche. D’autres personnalités très connues sur les réseaux sociaux et Twitch feront également leur grande première au ZEvent de cette année. Blitzstream, le spécialiste des jeux d’échecs, figure parmi les plus grands noms annoncés par les organisateurs.

Voici également un petit aperçu de la longue liste de participants au ZEvent 2022 qui aura lieu à Montpellier :

Bon Lennon ;

Antoine Daniel ;

Angle Droit ;

LittleBigWhale ;

ImSoFresh ;

Gom4rt ;

DrFeelgood ;

ZEvent 2022 : plusieurs streamers seront absents

Un streamer qui réalise une vidéo pour sa communauté. Crédit : Vanessa Nunes

Selon les organisateurs, le nombre de streamers qui participeront à cette 7e édition du ZEvent n’est pas celui prévu. En effet, l’événement se déroulera plus tôt cette année. Certains youtubeurs et influenceurs ne pourront donc pas être sur place en raison de leur emploi du temps. Cette nouvelle n’a pas vraiment enchanté les adeptes de cet événement caritatif. Cependant, aucune crainte à avoir. Ceux qui feront l’honneur de leur présence réservent de nombreuses surprises.

ZEvent 2022 : quel sera le programme ?

Des bénévoles préparant les dons pour une association. Crédit : Halfpoint

Cette nouvelle édition du ZEvent se déroulera pendant 3 jours. La soirée d’ouverture est prévue le 8 septembre 2022 au Zénith. Un showcase avec un concert live vous plongera tout de suite dans l’ambiance festive de cet évent. Les artistes comme Soprano, LittleBigWhale, Bigflo et Oli ainsi que French Fuse vous offriront un spectacle incomparable. Les viewers pourront aussi vivre cette ambiance de folie en live via la chaîne Twitch de l’événement.

Le 9 septembre à 18 heures, le ZEvent 2022 ouvrira ses portes au grand public. Outre les concerts live, d’autres activités permettront au public, aux internautes ainsi qu’aux communautés sur les réseaux sociaux de participer activement au projet. Ces derniers pourront notamment réaliser un marathon de jeux vidéo, jouer à des quizz, se lancer des défis entre gamers, jouer à Mario Kart, faire des karaokés… Le 11 septembre à minuit, l’évent prendra fin. Les streamers ainsi que tous les autres participants pourront alors savoir combien d’argent ils ont pu récolter dans la cagnotte.

Les nouveautés au ZEvent cette année

Une femme jouant à des jeux vidéo sur son Smartphone. Crédit : Erstudiostok

Comme chaque année, le ZEvent vous proposera de nouvelles animations pour rendre vos journées et vos soirées inoubliables. Pour cette édition, les organisateurs promettent de vous en mettre plein la vue avec des spectacles uniques et des activités pour tous les goûts. Les streamers se surpasseront afin d’atteindre l’objectif fixé. Ils seront même amenés à faire des gages (sport, danse, chant, déguisement…) afin d’offrir un bon moment de distraction aux gamers en ligne et au public qui viendra à Montpellier.

ZEvent 2022 : quelle association bénéficiera des dons ?

Plusieurs pièces en euros destinées à des associations caritatives. Crédit : PAVEL IARUNICHEV

Au cours de ses quelques années d’existence, le ZEvent a eu l’occasion d’aider plusieurs associations, dont Amnesty International France, Médecins sans Frontières, la Croix-Rouge France, l’association Save the Children et Action contre la faim. Ces associations ont profité de plusieurs milliers d’euros pour développer leurs activités et venir en aide aux personnes les plus démunies.

Pour cette édition 2022, les organisateurs ont choisi de verser la somme d’argent récoltée à plusieurs associations, dont GoodPlanet. Il s’agit d’une fondation née en France dans le but de protéger l’environnement en conscientisant les Hommes sur l’importance de l’écologie. Son siège se situe à Paris, mais ses projets de terrain sont réalisés à travers le monde. Depuis 2006, GoodPlanet a concrétisé 61 projets dans 22 pays, a profité à plus de 268 000 personnes et a construit 17 écoles bioclimatiques. L’objectif de GoodPlanet est de doubler le nombre de bénéficiaires aux ateliers scolaires pour les trois prochaines années. La fondation a donc besoin d’un maximum de soutien. Quant aux critères de choix sur la fondation à soutenir, les organisateurs ont proposé aux internautes de voter sur les réseaux sociaux. Pour cette 7eédition, 5 associations se partageront la cagnotte.

ZEvent 2022 : la mobilisation des spectateurs

Un internaute qui découvre l’annonce de Zerator. Crédit : PeopleImages

Cet événement caritatif organisé par Zerator représente un réel enjeu pour les streamers qui y participent. En effet, ces derniers devront tout faire pour mobiliser leur public et les inciter à soutenir l’association GoodPlanet. Un marathon de streaming de jeux vidéo sera au programme pendant les 3 jours au Zénith de Montpellier. Pendant les 50 heures prévues, chaque spécialiste diffusera du contenu en live sur ses réseaux. Ils proposeront des animations attractives et offriront également un code promo à leur viewers.

Pour la récolte des fonds, les organisateurs ont misé sur différents moyens. Dès que vous achèterez un billet, une partie de l’argent sera versée dans la cagnotte. Vous pourrez aussi participer à cette collecte en achetant les différents produits dérivés (tee-shirts, goodies, porte-clés…) qui seront mis en vente sur place.

ZEvent 2022 : pourquoi participer à cet événement ?

Une pile de main œuvrant pour la même cause. Crédit : Jacob Ammentorp Lund

Que vous soyez un gamer ou un simple curieux, cet événement vous réserve une belle expérience. Les raisons de participer à cette nouvelle édition sont nombreuses. Tout d’abord, il s’agit d’une bonne cause. En effet, en assistant au ZEvent, vous apporterez votre contribution à la préservation de la planète. Vous aiderez l’association GoodPlanet à concrétiser ses différents projets à travers le monde. Cet événement est également un bon prétexte pour passer du bon temps avec votre famille ou vos amis. Le concert live sera une occasion de vous détendre et de passer une soirée de folie. Les différentes activités sur place vous permettront, quant à elles, de vous divertir et de découvrir de nouvelles choses pendant les vacances d’été.

Assister au ZEvent 2022 est aussi une occasion de rencontrer vos streamers préférés en direct. Vous pourrez leur poser toutes vos questions, prendre des photos ensemble, partager vos passions… Chaque soirée au Zénith et sur les sites de streaming sera unique. Une des raisons pour lesquelles nous vous encourageons à venir sur place pendant les 3 jours d’événement.

ZEvent 2022 : une restructuration de prévu

Une streameuse devant son écran. Crédit : Gabriele Grzelewski

Après l’annonce de cette édition 2022, Zerator, le fondateur de l’événement, a fait allusion à une modification du format des prochaines éditions à venir. À partir de l’année prochaine, le nombre de streamers qui participeront à l’évent sera réduit. Cet événement caritatif sera davantage restreint et visera de nouveaux acteurs. Une autre association profitera des dons récoltés et les internautes auront plus d’options à leur disposition.

Ce projet de restructuration reste encore flou. Zerator n’a pas encore donné de détails. En attendant, achetez vos billets et rendez-vous à partir du 8 septembre.

Le ZEvent en chiffre

Un homme calculant la somme récoltée grâce aux donations. Crédit : Jirapong Manustrong

Cet événement caritatif a eu du succès dès sa première édition. Raison ayant poussé Zerator et Dach à le reprendre l’année suivante. Aujourd’hui, ce projet figure parmi les incontournables à ne pas manquer, surtout pour les gamers et les streamers débutants souhaitant réaliser une bonne action et rencontrer les plus grands noms comme Jean Massiet, DamDamLive et Alexclick… Voici quelques chiffres clés qui vous feront réaliser à quel point le ZEvent a évolué ces dernières années :

Première édition (projet Avengers) en mars 2016 : 170 000 euros dans la cagnotte ;

ZEvent en septembre 2017 : une cagnotte de 500 000 euros ;

ZEvent 2018 : une cagnotte de 1094 731 euros ;

ZEvent 2019 : une cagnotte de 3509 878 euros ;

ZEvent 2020 : une cagnotte de 5724 377 euros ;

ZEvent 2021 : 10064 480 euros.

Les organisateurs ainsi que tous les participants attendent impatiemment le résultat de cette édition 2022. Espérons que la cagnotte permettra à la fondation GooPlanet de réaliser une bonne partie de ses projets.

Comment acheter vos billets pour le ZEvent 2022 ?

Un couple cherchant un moyen d’acheter leur billet en ligne. Crédit : fizkes

ZEvent est un des événements les plus appréciés en France. Nombreux sont ceux qui souhaitent découvrir ce concept à la fois original et riche de sens. Pour ne pas rater une occasion de venir au Zénith de Montpellier et vivre des moments inédits avec vos amis, n’attendez pas et réservez vos places dès maintenant. La billetterie est ouverte depuis mi-juillet. Les achats en ligne sur les sites comme Fnac sont possibles. Le prix du billet pour le showcase avec concert est de 100 euros. Vous pouvez obtenir davantage d’informations en contactant directement les responsables.