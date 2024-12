Qui es-tu dans Harry Potter ? Selon ton signe ... Et ce n'est pas ce que tu crois !

Arrêtez tout ! On est en décembre et qui dit décembre dit Maria ; mais également, chocolat chaud, emmitouflé(e)s dans un bon plaid … devant … Harry Potter ! S’il y a bien une période où l’on s’y consacre sans vergogne et sans complexe, c’est maintenant ! Votre astrologue fav’ vous a concocté un dossier spécial pour la meilleure des sagas !

Découvrez vite qui vous incarneriez dans le monde magique de Poudlard, que vous soyez un ange ou un démon …

Prêts ? Installez-vous confortablement devant votre écran pour ....

ÉPISODE I : LES SIGNES DE FEU

BÉLIER

@ Tarot Ciglia / Tarot Harry Potter par Eleonore Pieper

L’ange qui est en vous … : Alastor Maugrey

S’il y a bien un personnage qui n’a peur de rien dans Harry Potter, c’est Alastor … Le plus grand des Aurores est un vrai casse-cou (on n’ose pas terminer le mot ;) ) comme vous, ami(e)s Bélier ! Ce personnage au courage sans égal est en effet essentiel à la survie de notre héros. À tel point que Fol Oeil se fait usurper son identité… On vous voit, ami(e)s Poissons (vous découvrirez tout bientôt pourquoi dans la suite de ce dossier spécial) !

Votre côté Dark : Colin Crivey

Spontané, prompt à l’action, toujours prêt à mitrailler… même au péril de sa vie… (souvenez-vous du basilic !) notre cher Colin est comme vous, cher(e)s ami(e)s Bélier. Souvent immature et toujours prêt à foncer tête baissée, ce qui lui jouera bien des tours ! Pourtant, honnête et droit, en bon Gryffondor, il reviendra aider à sauver ses camarades lors de la Bataille de Poudlard…

LION

L’ange qui est en vous … : Sirius Black – bonus Ron Weasley

Qui a le cœur noble et pur tel un Lion, chers ami(e)s ? C’est bien évidemment notre cher Sirius, qui remporte la palme d’or de la loyauté et de la fidélité ! Bien qu’on vous l’avoue, on a longtemps hésité avec Ron. Les deux sont certes fiers, mais toujours honnêtes et droits… Ce sont les deux gars sûrs de notre cher Harry !

@ Tarot Ciglia / Tarot Harry Potter par Eleonore Pieper

Votre côté Dark : Bellatrix Lestrange

De la même miff' que Sirius, et pourtant si opposée ? Bellatrix n’en demeure pas moins l’une des plus fidèles de la saga, même si c’est aux forces du mal, personnifiées en « vous savez qui ». Qu’elle jure serment… Prête à tout pour le Seigneur des Ténèbres, elle lui voue l’admiration du Lion et mène ses troupes jusqu’au bout… Une Queen, la Bellatrix ?

SAGITTAIRE

@ Tarot Ciglia / Tarot Harry Potter par Eleonore Pieper

L’ange qui est en vous … : Les Jumeaux – Fred & Georges – Bonus Le Centaure

Ah, les sacrés jumeaux Weasley ! Ces vrais séducteurs et larrons en foire ont toujours plus d’un tour (de magie) dans leur sac ; comme vous, ami(e)s Sagi ! Si les jumeaux ne sont pas les derniers en matière de farces et attrapes, ils savent également se montrer protecteurs et responsables quand il s’agit d’aider les leurs… Ce sont eux qui sont responsables de Ginny lors de l’attaque de la Coupe du Monde, et ils maintiennent leur boutique dans un contexte compliqué alors que tous leurs confrères du Chemin de Traverse commencent à fermer…

Mention spéciale également au Centaure… Très lié au Sagittaire, ce personnage mythologique sauvera Harry et ses ami(e)s plus d’une fois dans la Forêt interdite…

Votre côté Dark : Lucius Malefoy

Arrogant, fier, et d’une mauvaise foi incontestée, l’ami Lucius, qui n’est d’ailleurs pas très courageux, est prêt à tout pour montrer qu’il est le meilleur… Quand quelqu’un n’est pas d’accord avec lui, il ne s’embarrasse pas de faux-semblants, mais opte plutôt pour un coup sournois de baguette magique… Ou mieux encore, il envoie ses sbires perpétuer ses méfaits… Ce charmeur est néanmoins un vrai influenceur du mal, notamment au Ministère de la Magie où il impose sa loi dans l’ombre en jouant sur la peur !

Si vous ne trouvez pas votre signe astro, pas de panique, ce n'est que le premier épisode de ce dossier spécial ;) Retrouvez-vous sur demotivateur.fr pour la suite !!!