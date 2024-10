Vos pires défauts selon votre signe astrologique

Qu’on y croie ou pas, il semblerait que l’astrologie sache tout révéler de nous… Si un signe ne nous caractérise pas entièrement, il est souvent très révélateur de notre personnalité… et de celle des autres !

Et aujourd’hui, la liste pourrait bien piquer autant que nos chers amis Scorpion ! Nous vous révélons les pires qualités du Zodiaque, selon votre signe et celui de vos ennemis… Alors, prêts à vous confronter à la réalité ? C’est parti.

Bélier

Si le Bélier sait se montrer déterminé, c’est un fonceur qui peut également se montrer forceur ! Aussi, les Bélier peuvent se montrer provocateurs voire agressifs… Son impatience le trahit parfois avec une tendance à mettre les pieds dans le plat… Enfin, les Bélier ont tendance à ne pas apprendre de leurs erreurs… On aime malgré tout leur spontanéité !

Taureau

Si le Taureau a un côté réaliste, il en devient parfois matérialiste voire avide… S’ils ne sont pas tous michto, ils se montrent souvent obstinés voire butés… Enfin, leur lenteur les empêche parfois de sortir de leur zone de confort… Ils savent aussi se montrer capricieux ou égocentriques… On aime malgré tout leur sensorialité…

Gémeaux

Si les Gémeaux savent amuser la galerie, leur égoïsme leur est souvent reproché… Désinvoltes, légers et insouciants en toutes circonstances, les Gémeaux ? Sans doute un peu trop, et quand il ne le devraient pas… Si l’ironie est parfois utile, elle peut en devenir lourde chez les Gémeaux, qui sont en recherche de leur jumeau et peuvent se montrer insatisfaits… en permanence pour certains ! On aime malgré tout leur humour et leur grande vivacité…

Cancer

Si les Cancer sont de grands idéalistes, ils confondent souvent leurs rêves avec la réalité… ce qui peut les rendre sacrément irréalistes… Entêtés et boudeurs, les Cancers ne changent que s’ils l’ont décidé… sinon ces petits crabes se referment comme leurs amis les huîtres ! Lunatiques et capricieux, les Cancers peuvent se mettre en colère pour des broutilles quand la situation ne leur convient pas. On aime tout de même leur grande sensibilité et affection.

Lion

Si les Lion aiment briller, ils peuvent aussi se montrer égocentriques voire très intolérants… Redescendez, les Lions, vous vous prenez parfois (les mauvaises langues diront souvent) trop au sérieux… Très susceptibles, leur quête d’admiration peut se transformer en véritable enfer… On aime malgré tout leur grand courage et leur loyauté infaillible.

Vierge

Si les Vierge ont de nombreuses qualités, leur quête de la perfection peut les rendre insupportables… Trop de détails tue le détail… Tatillonnes et maniaques, les Vierge ont la critique facile et leur côté « je sais tout » peut vite devenir infernal… Quand ça ne va pas, les Vierge ont également tendance à voir le verre à moitié plein et à se montrer pessimistes à souhait… voire complètement parano ! On aime tout de même leur honnêteté et leur réalisme !

Balance

Toujours dans le compromis, les Balance peuvent se montrer trop « Suisse »… à arrondir toujours les angles, les Balance doivent veiller à ne pas se perdre ! Le plus grand défaut des Balance est sans conteste leur hésitation… La Balance peut aussi se montrer narcissique voire tyrannique… Enfin, la nonchalance guette souvent nos amis Balances. Pour autant, on aime leur amabilité et leur grand charisme !

Scorpion

Le signe qu’on attendait tant… Les Scorpion, qui n’ont pas mauvaise réputation pour rien… Individualistes, méfiants, ils peuvent devenir vindicatifs voire carrément violents et (auto)destructeurs… Leur passion se transforme souvent en révolte et il n’y a pas plus rancunier qu’un Scorpion… Malgré tout, on aime l’ingéniosité et l’extrême profondeur de ce signe, qui voit tout !

Sagittaire

Si les Sagittaire sont parmi les meilleurs coups du Zodiaque, leur fidélité est parfois mise à mal… Aussi, leur autorité naturelle se transforme parfois en autoritarisme ! Coléreux et égoïstes, nos amis Sagi sont parfois un peu trop grande gueule et ne prennent absolument pas le temps de peser leurs mots… Enfin, si les Sagittaire savent se montrer très curieux, ils s’enferment parfois dans un certain conformisme ! On aime malgré tout leur chaleur et leur enthousiasme !

Capricorne

Si les Capricorne sont rigoureux, ils savent aussi se montrer orgueilleux et catégoriques ! Exigeants et distants, leur rigidité fait parfois froid dans le dos… Pas très compréhensifs, nos amis Capri… Pour autant, on aime leur responsabilité et leur fidélité !

Verseau

Si le Verseau est un idéaliste, son indépendance le pousse parfois à se montrer distant, détaché ou même indifférent ! Utopiques, nos amis Verseau peuvent se montrer carrément excentriques ou s’enfermer dans l’ironie ou l’insouciance pour ne pas voir la réalité telle qu’elle est ! Enfin, ce n’est pas auprès d’un Verseau qu’il faudra manifester son trop-plein d’émotions… On vous aura prévenu, ils détestent ça ! On l’aime malgré tout pour son humanisme et son sang-froid à toute épreuve !

Poissons

Les Poissons sont parfois confus et manquent clairement de clarté. Ils nagent et nous font nager en eaux troubles et ont même une nette tendance à se la jouer serpentard… La sneaky way, ça les connaît ! Influençables et étourdis, nos amis Poissons peuvent se montrer paresseux voire totalement laxistes envers eux-mêmes… Pour autant, on aime leur grande compassion et imagination !

Pour de meilleures nouvelles, retrouvez votre horosocope de la semaine et surtout vos plus grandes qualités, car vous en avez aussi cher(e)s ami(e)s !