Les 6 Signes Astro les plus Hot du Zodiaque...

L'astrologie, en plus d'être un puissant outil d'évolution personnelle, est aussi ... Sexy ! On a été enquêté pour vous réveler les 6 signes les plus HOT du zodiaque - Etes-vous prêts ? C'est parti...

Et on commence par ... les Bélier ! S'ils ne font partie de ce classement ( ne me foncez pas dessus amies Bélier ... ca s'est joué à peu), je me vois obligée de vous préciser que l'homme élu "le plus sexy" de la planéte en 2023 est le célèbre Docteur Mamour ... J'ai nommé Patrick Dempsey ! Nicolas Duvauchelle est lui aussi Bélier ! Je vous l'ai dit, ça s'est joué à rien ... Et malgré tout mon amour pour ces deux personnalités - Voici le fameux classement :

6) Les Lion

C’est bien connu, si une chose plaît aux Lion… c’est bien de plaire ! Montrant une confiance en eux/elles inébranlable, leur assurance plaît ; pas forcément à tout le monde — me dira-t-on — mais un vrai Lion vous répondra : « Plaire à tout le monde, c’est plaire à n’importe qui. » Le ton est donné !

Quelques personnalités Lion : Madonna, Jesse Williams — On aimerait toutes que le jardinier de Gabi vienne aussi tailler notre pelouse, non ? — Meghan Markle, Ben Affleck…

5) Les Taureau

Quand ils ne sont pas flemmards, les Taureau se révèlent excellents dans l’art de la… sensualité ! Bons vivants, les Taureau sont liés à la fertilité et à la créativité… À la déesse aussi. Ayant les pieds sur terre et fidèles, ils se révèlent d’excellents amants…

Quelques personnalités Taureau : Megan Fox, George Clooney, Kirsten Dunst, David Beckham.

4) Les Balance

Bien qu’on prône l’harmonie — à tout prix — des Balance, les natifs de ce signe aiment particulièrement… la séduction. Si l’amour est un jeu, il ravit les Balance, qui manient comme personne l’art de jouer le chaud et le froid…

Quelques personnalités Balance : Monica Bellucci, Zac Efron, Kim Kardashian, Matt Damon.

3) Les Sagittaire

Les Sagittaire aiment… plaire ! Et quand ils visent leur cible, rien ne les arrête… De leur flèche (enduite de miel) avec amour et humour, ils conquièrent bien des cœurs ! Ce signe remporte ainsi la troisième place de ce classement, félicitations !

Quelques personnalités Sagittaire : Britney Spears, Brad Pitt, Louise Bourgoin, Vincent Cassel…

2) Les Gémeaux

Ce signe double, duel, est relié, dans le Tarot, à l’arcane de l’Amoureux… Si les Gémeaux maîtrisent parfaitement l’art du double jeu, ils maîtrisent tout court l’art du jeu et du « je »… Aussi, iels se révèlent excellents dans l’art de la séduction et du flirt… Caliente !

Quelques personnalités Gémeaux : Louis Garrel, Natalie Portman, Romain Duris, Mary-Kate et Ashley Olsen, Johnny Depp…

1) Les Scorpion

Passionné(e) et passionnant, nos ami(e)s Scorpion sont intenses & magnétiques… De quoi, déjà, les classer en tête de ce podium ! Profonds et munis d’une capacité de persuasion (j’entends certains dire — ou penser — « manipulation »)… L’art de la séduction n’a aucun secret pour le signe le plus intense du zodiaque !

Quelques personnalités Scorpion : Scarlett Johansson, Ryan Gosling, Julia Roberts, Leonardo DiCaprio…

Et voici pour le classement des plus sexy du Zodiaque ! Si vous n’êtes pas dans ce classement, ne soyez pas jaloux, car en réalité, vous y êtes aussi certainement… Je vous explique cela ici — On a tendance a uniquement regarder du côté de notre signe solaire… Or, notre thème est bien plus riche que cela… Aussi, dans ce classement, il pourrait être intéressant d’aller voir du côté de votre Vénus (votre façon d’aimer) et de Mars (votre façon de conquérir) ...

A bon entendeur...