Les signes astrologiques les plus capricieux du Zodiaque

Si on les aime quand même, il y a des signes qui ont l’art et la manière de se la jouer pourrie-gâtée… Découvrez-les, car ce ne sont pas forcément ceux que vous croyez !

LES BALANCE

Si on prône l’équilibre parfait de la Balance ainsi que sa capacité à la diplomatie, les Balance peuvent aussi devenir très duelles et être d’humeur changeante... Les rois du compromis, les Balances ? En théorie, oui, mais surtout pour les autres… Leur sens de la justice à tout prix peut les pousser à la tyrannie, et malgré leur attention pour les autres, les Balances peuvent virer très capricieux/se, surtout s’ils ne se sentent pas entendus et reconnus à leur juste valeur. Les natifs de ce signe qui prône la beauté peuvent , pendant ongtemps, ne pas faire de vagues, s’accommoder de tout, puis craquer et devenir égoïstes et capricieux à force d’avoir trop longtemps retenu ce qu’ils avaient sur le cœur…On vous aura prévenu !

LES CANCER

Si les Cancer sont des personnes fidèles et affectueuses, leur côté romanesque et rêveur les conduit parfois à vivre dans une réalité parallèle où seule leur vérité prime… Aussi, quand cela ne se passe pas comme ils/elles le souhaitent, le/la natif/ve du Cancer peut se montrer entêté(e) et boudeur/boudeuse, voire carrément capricieux/se. Ce signe très émotif peut se réfugier dans sa carapace et refuser tout compromis si les choses ne se passent pas comme il/elle le souhaite ! C’est sans conteste le signe le plus capricieux du zodiaque… Mais c’est aussi l’un des signes le plus romantique et tendre du zodiaque, qui a besoin d’être rassuré(e) en permanence ... !

Si ces signes boudent, vous saurez désormais pourquoi ... ou pas !

