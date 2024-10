Les signes astro les plus tendres du zodiaque : à qui faire un gros câlin ?

Ne dit-on pas qu'il faut de tout pour faire un monde ? Dans la vie, il y a plusieurs types de personnes, et toutes ne sont pas tendres... Nous avons étudié, pour vous exclusivement, les meilleurs signes pour les free hugs.

Découvrez le classement

3) Les Verseau

Si le Verseau déteste par-dessus tout les débordements émotionnels, il n’en demeure pas moins très tendre quand il le décide. Mais (car il y a évidemment un grand « mais ») le Verseau se montre câlin(e) seulement quand il le décide ! Hors de question de jouer les forceurs avec un(e) Verseau… Également extrêmement indépendant(e), le Verseau peut se montrer tout à tour extrêmement amical(e) et humaniste ou froid(e) et détaché(e).

2) Les Poissons

Si nos ami(e)s Poissons peuvent être duels, voire doubles, et se montrer froids et distants, ils peuvent également se révéler extrêmement tendres ! Quand le.a Poissons aime, iel ne compte pas et se montre extrêmement généreux. Ces grand(e)s sensibles sont souvent très compatissants et très câlins !

1) Les Cancer

Les natif.ves du Cancer sont sans conteste les plus tendres du zodiaque. Doux rêveurs et souvent dans leur monde, une fois en confiance, ils font preuve d’une grande douceur ! Ils attachent une grande importance à leurs proches et sont souvent très liés à leur famille, qu’elle soit d’âme ou de sang, notamment à leur mère… L’Amour avec un grand A est la priorité de ces grands sensibles, voire hypersensibles. De vrais petits choux à la crème…

Et voilà, les ami(e)s ! Vous savez maintenant à qui faire un grand câlin… ou pas !