Les signes astro les plus chanceux en novembre - Profusion d'argent pour les...

Parfois la chance est avec nous ... ou pas ! Découvrez les petit(e)s et grand(e)s chanceuses/x du mois de novembre ! Ne loupez pas les deux signes "Bonus" en fin d'article ;)

Les Taureaux

En avant toute les Taureaux ! Après une période challengeante, vous récoltez les fruits de votre labeur, car, en effet, c’est sur votre réussite professionnelle que la chance devrait se manifester ... ! En novembre, misez tout sur votre carrière et sur vos ambitions professionnelles, car vous devriez concrétiser vos rêves les plus fous ! Si vous ne devriez pas manquer de travail ce mois-ci, celui-ci ser révélera payant, chers ami(e)s ! De belles synchronicités devraient vous apporter la joie, et surtout, vous pouvez vous diriger vers vos rêves les plus audacieux, car il pourrait bien s’agir de trouver voir même de concrétiser votre idéal professionnel ce mois-ci... Rien que ça, alors rêvez haut et misez grand ! Et n’oubliez pas vos copains et copines du Zodiaque !

Les Béliers

Ami(e)s Béliers, la chance vous sourit au mois de novembre ! Et cette chance à profusion devrait porter sur vos amours et vos finances ! Partenariats, associations, vous prenez les devants, et cela vous est très bénéfique… Cette fois, vous pouvez foncer tête baissée – de toute façon, c’est dans vos habitudes – vers les récompenses et la reconnaissance… Des rencontres à profusion devraient vous être très bénéfiques ! Le féminin sacré et la sonorité devraient également vous faire sourire, alors n’hésitez pas à vous entourer de femmes, que ce soit d'une amie, de votre partenaire, ou pourquoi pas d'une associée !

Les Poissons

Quelle renaissance pour vous les Poissons, ça continue ! Encore une fois, vous êtes en pleine transformation, et cela vous va si bien… Vous qui incarnez le dernier signe du zodiaque, après toute fin, il y a un recommencement… Si vous avez pu broyer du noir ces derniers temps, sachez que vous retrouvez une fougue et une énergie incontestable ! La chance tourne en votre faveur dans tous les aspects de votre vie quotidienne… Pour manifester cette belle abondance, n’hésitez pas à transformer vos routines, à changer vos manières de faire, et vous serez récompensé(e) !

Les Vierges

De nouvelles et de belles amitiés devraient vous apporter pleine satisfaction, cher(e)s ami(e)s Vierges… Vous qui êtes parfois très strict(e), vous décidez de vous laisser aller à vos idéaux ; et la chance dans vos amitiés vous donnera des ailes en ce mois de novembre… N’hésitez pas à aller au bout de vos rêves et à succomber à un peu d’idéalisme, les bonnes personnes vous entourent ! N’oubliez pas : « seul on va plus vite, ensemble on va plus loin ! »

Avez-vous remarqué ? Deux des signes les plus entêtés du zodiaque figurent au palmarès de la chance en ce mois de novembre ! Comme quoi, finalement, se montrer têtu porterait parfois ses fruits (on a dit parfois ;-) …Et si nos ami(e)s Scorpion ne font pas partie de «la liste», ils ne devraient pas non plus manquer de chance ce mois-ci ainsi que les ... Gémeaux !

