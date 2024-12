Qui es-tu dans Harry Potter ? Selon ton signe astro ... Et ce n'est pas ce que tu crois ! Épisode 2

Arrêtez tout ! On est en décembre et qui dit décembre dit Maria ; mais également, chocolat chaud, emmitouflé(e)s dans un bon plaid … devant … Harry Potter ! S’il y a bien une période où l’on s’y consacre sans vergogne et sans complexe, c’est maintenant ! Votre astrologue fav’ vous a concocté un dossier spécial pour la meilleure des sagas !

Découvrez vite qui vous incarneriez dans le monde magique de Poudlard, que vous soyez un ange ou un démon …

Prêts ? Installez-vous confortablement devant votre écran pour ....

L'épisode II : Les signes de Terre

Taureau

@ Tarot Ciglia / Tarot Harry Potter par Eleonore Pieper





L’ange qui est en vous… : Hagrid - Bonus : Professeur Chou-Rave

Qui de mieux qu’Hagrid pour vous représenter, ami(e)s Taureaux ? Foncièrement bon et gentil, notre géant préféré est prêt à tout pour protéger les siens ! Proche de la terre, de la nature et des animaux, c’est un gardien sur lequel on peut toujours compter ! On lui pardonne aisément son côté gaffeur et un peu trop spontané, qui est compensé par son grand cœur et sa générosité sans égal. En plus, il adore manger, tout comme vous, cher(e)s Taureaux ;)

Une mention spéciale également au Professeur Chou-Rave, la reine de la botanique et de l’organisation…

Votre côté dark : Horace Slughorn

Si Horace est un homme dévoué au fond, sa quête de reconnaissance le conduit parfois sur des chemins périlleux… Comme vous, ami(e)s Taureaux… Prêt à tout pour susciter l’admiration de Dumbledore et pour séduire ses pairs – (la psycho-praticienne que je suis, par ailleurs, sera tentée d’y voir un lien avec les pères et Œdipe ;) ) – le professeur Slughorn se laisse souvent envahir par la peur et est prêt à s’arranger et à s'accomoder avec la vérité pour garder toujours la face…

Vierge

@ Tarot Ciglia / Tarot Harry Potter par Eleonore Pieper

L’ange qui est en vous… : Hermione Granger

Ce n’est pas un secret, l’une de nos héroïnes préf' a un petit côté « je sais tout » qui peut devenir très horripilant… Comme vous, ami(e)s Vierge ! Mais Hermione est aussi celle qui résout toujours tout, pour tout le monde ... Cette érudite, toujours plongée dans ses bouquins, sait aussi garder la tête froide pour partir à l’aventure et sauver ses ami(e)s dans de nombreuses situations grâce à son génie et son pragmatisme…

Votre dark side : Dolores Ombrage



En voilà un personnage peu appréciable… À la différence d’Hermione, la grande inquisitrice use de sa rigueur et de son perfectionnisme pour régir et torturer tous ceux qui s’approcheraient un peu trop près de la vérité.

Égocentrique, totalement envahie par son dark side, elle est régie par la peur et ses traumats… Seuls ses chats trouvent grâce à ses yeux (et encore, on n’en est pas sûrs !). Une vraie vicelarde, cette Dolores… Moralité : la Vierge n’est pas qu’un signe doux. Les vrais méchants n’épargnent aucun signe…

Capricorne

@ Tarot Ciglia / Tarot Harry Potter parEleonore Pieper

L’ange qui est en vous… : Minerva McGonagall

Notre grande prêtresse favorite déploie une puissance extraordinaire tout en sachant parfaitement rester discrète et humble. Toujours à sa place, cette sorore mystique d’Albus Dumbledore est la vraie Queen du Château. Si elle se montre parfois froide et intransigeante, comme vous, ami(e)s Capricornes, elle n’en demeure pas moins toujours juste ! Harry, ses amis ainsi que toutes les forces du bien lui doivent une fière chandelle !

Votre dark side : Lucius Malefoy

Froid, calculateur et cruel, le père de Drago sait se montrer sinistre. S’il n’est pas très courageux, il n’hésite pas à asseoir son autorité à tout bout de champ, par la menace et la contrainte. Égoïste et égocentrique, il rejoint les rangs du Lord par fragilité et intérêt… Obsédé par l’argent et le statut social, ce pur-sang semble bien étranger aux valeurs du cœur…comme certains Capri, quand ils tombent dans une froideur extrême.

Si vous ne trouvez pas votre signe astro, pas de panique, ce n'est que le premier épisode de ce dossier spécial ;) Retrouvez-vous sur demotivateur.fr pour la suite !!!