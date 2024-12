Les 3 signes astro les plus chanceux de décembre - Découvrez le tiercé gagnant et pourquoi ?

Quand les astres s'alignent, il y' a des signes astro plus chanceux que d'autres ... ! Découvrez notre tiercé gagnant du dernier mois de l'année !

1) CAPRICORNE

Chers ami(e)s Capricorne, vous avez l’opportunité de vivre un grand reset ce mois-ci … Finies les crises existentielles, ce qui vous permet de lâcher prise et de vous delester des poids du passé ... ! Des libérations de conditionnements familiaux, voire transgénérationnels et/ou karmiques, peuvent avoir lieu…et sont à votre portée !

En bref, vous conservez votre maturité et votre sagesse tout en vous ouvrant à la légèreté, le combo gagnant !

2) BALANCE

L’arrivée de Vénus en Verseau vous fait le plus grand bien, ami(e)s Balance ! C’est principalement dans vos relations, qu’elles soient amicales ou professionnelles, que le mois de décembre vous sera très favorable… Vous trouvez le parfait équilibre entre moments pour vous et moments partagés, entre ce que vous donnez et ce que vous recevez ... Tout va pour le mieux pour vous en décembre ! C'est parti pour briller, ami(e)s Balance !

3) TAUREAU

En décembre, ami(e)s Taureau, vous vous focalisez sur vous et cela vous fait le plus grand bien ! Cette période vous est particulièrement favorable pour réfléchir à ce que vous voulez vraiment puis le concrétiser (dans cet ordre-là, s'il vous plaît ;)

Vous jouirez d’une belle intuition, d’un sixième sens particulièrement développé. Profitez-en pour écouter réellement les messages de votre âme, elle saura vous guider et vous mener à bon port .…